人民网北京11月20日电 （记者孙竞、李依环）如果你已经90岁，你会做什么？在天津大学校园里，一位老院士年近鲐背，依然在画板前“笔耕不辍”。

近日，天津大学教授、准“90后”院士彭一刚先生的四张手绘图在朋友圈火了。这四张设计手稿是彭一刚为天津大学新校区太雷广场做的景观设计初样，每一幅都堪称艺术品。其中一张人物雕像设计图，彭一刚仅仅花了2个小时就完成了。

彭一刚院士的设计手稿（拼图）。天津大学供图

记者从天津大学了解到，彭一刚院士是著名建筑学家，国家级建筑设计大师，天津大学建筑学院名誉院长。他1932年9月出生于安徽省合肥市，1953年毕业于天津大学土木建筑系，并留校任教至今。1995年，彭一刚当选为中国科学院院士。

多年来，彭一刚院士始终坚守讲台教书育人，并长期从事建筑设计、建筑创作理论和方法研究，先后获建筑界最高奖项——梁思成建筑奖和中国建筑教育奖。

值得一提的是，除了画建筑外，彭一刚还曾为两位院士老友——中国工程院院士、测试计量技术及仪器专家叶声华，中国科学院院士、流体力学专家周恒画过画像。虽然分属不同学科，彭一刚、叶声华、周恒三位院士常常在校园里聚在一起，谈科研、聊教育。

叶声华、彭一刚、周恒三位院士聚在一起。天津大学供图

在天津大学此前发布的照片中，三位院士坐在一起吃冰激凌的画面，被许多网友称为“最强吃冰激凌天团”。 据了解，尽管已是耄耋之年，但三位院士依然活跃在教学、科研一线，不断为我国的教书育人、科研创新事业贡献力量。

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