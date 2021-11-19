人民网北京11月19日电 （记者孙竞、李依环）11月18日，2021年两院院士增选结果公布。兰州大学土木工程与力学学院教授周又和当选中国科学院院士。值得一提的是，周又和教授的夫人郑晓静早在2009年就已当选为中国科学院院士。而今周又和获增选，国内又多了一对院士伉俪。

周又和（左）和郑晓静（右）院士。（素材来源：兰州大学官网）

记者今天从华中科技大学获悉，这对被网友称为“神仙眷侣”的院士伉俪，早年都就读于华中科技大学（原华中工学院）力学系。两人不仅是同班同学，毕业论文也是同一个导师，更因共同的兴趣爱好而结缘。本科毕业后，因学习成绩优秀，周又和留校任助教。

同一时期，他们共同在华中科技大学双双攻读力学系硕士研究生。1984年硕士毕业后，郑晓静也被留在华中科技大学力学系任教。

此后，周又和和郑晓静先后进入兰州大学攻读博士学位，师从我国第一个力学专业——北京大学力学专业的五位创办人之一叶开沅教授。在兰州大学获得博士学位后，二人都选择了留校任教，从此扎根西北地区从事教学、科研，一干就是数十年。

1986年10月，周又和、郑晓静夫妇在黄山参加华东地区力学学术会议期间，与他们的导师叶开沅教授（中）的合影。兰州大学供图

周又和长期专注于板壳非线性力学、电磁固体力学、智能结构及动力控制、沙尘暴风沙环境力学等研究。郑晓静主要研究领域为板壳非线性力学、电磁固体力学、风沙环境力学。

2009年，郑晓静当选为中国科学院院士，成为甘肃省首位女院士。2012年6月，郑晓静出任西安电子科技大学校长，2017年1月转任校党委书记，至2019年1月卸任。在兰州大学网站“杰出人才”名单上，中科院院士郑晓静名列其中。

周又和一直在兰州大学工作，现任兰州大学超导力学研究院院长。他开创了多场耦合超导电磁固体力学，拓展了沙尘暴风沙电多场耦合研究，创立了多场强耦合的分场降阶迭代法和求解强非线性问题的通用小波封闭方法等。

院士是我国科学界的最高荣誉。夫妻爱情与理想同行，爱情与事业融合。夫妻双双跻身院士之列，他们的名字交相辉映，为科研道路增添一抹暖色。

记者了解到，此前的“院士伉俪”包括陈竺和陈赛娟、曹天钦和谢希德、范海福和李方华、谷超豪和胡和生、何炳林和陈茹玉、柯伟和李依依、闵恩泽和陆婉珍、钱三强和何泽慧、吴仲华和李敏华、王阳元和杨芙清、徐光宪和高小霞、许国志和蒋丽金、杨立铭和夏培肃、章申和匡廷云、邹承鲁和李林、郑树森和李兰娟、周廷冲和黄翠芬、张文裕和王承书等。

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