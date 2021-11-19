人民网北京11月19日电 （记者孙竞、李依环）当前已进入校园秋招季，记者今天从教育部获悉，“2022届高校毕业生校园招聘月”系列活动将于11月20日启动。本次活动以“为民服务办实事 聚力增效促就业”为主题，将在一个月时间里，在全国范围内持续推出系列专场招聘会、供需对接大会、就业育人主题教育等三大系列活动，促进2022届高校毕业生更加充分更高质量就业。

举办系列招聘活动 预计发布岗位信息70万个

“校园招聘月”期间，教育部门将会同有关方面举行系列招聘活动。教育部将会同12大社会招聘机构，举办“24365校园招聘服务”线上招聘月活动，集中面向重点区域、重点行业、重点人群组织10场以上全国性大型专场招聘会。

据悉，期间还将启动“共建共享岗位精选计划”，探索实施岗位精准推送，预计发布岗位信息70万个。同时，教育部将会同人社部、国资委、共青团中央等五部委共同主办“国聘行动”第三季“不负韶华 国聘行动”。

19个分行业就指委将举办40场以上专场招聘会

记者了解到，今年5月，教育部正式成立2021—2025年全国普通高校毕业生就业创业指导委员会，设置19个分行业就指委和7个专家组，旨在汇聚社会各界力量共同做好高校毕业生就业工作。

本次“校园招聘月”期间，19个分行业就指委将举办40场以上专场招聘会，为相关专业毕业生精准提供丰富岗位信息。各省（自治区、直辖市）将同步举办200场以上区域性、行业性、联盟性线上线下专场招聘会，各高校将每日举办线上或线下校园招聘会，加速毕业生求职进程，帮助毕业生尽早就业。

拟发布3000多个就业育人项目 推动不同层次校企供需对接

同期，教育部将举办“供需对接就业育人项目”网络对接大会，届时将发布306家企业申报的3000多个就业育人项目。同时，教育部还将举办“全国中小企业人才供需对接会”活动，邀请超过3000家中小企业和500所以上高校参加，引导高校毕业生到中小企业就业。

此外，19个分行业就指委、各省（自治区、直辖市）将举办不同层次的校企供需对接会，推动高校和用人单位开展定向人才培养培训、就业实习基地、人力资源提升等项目。

开展就业育人系列活动 引导毕业生树立正确的就业观、择业观

据悉，教育部还将组织有关方面开展就业育人系列活动。期间，正式启动实施“中央专项彩票公益金宏志助航计划——全国高校毕业生就业能力培训项目”，预计线上线下培训2022届毕业生30万人；发布“全国普通高校就业创业工作100个典型案例”，推广一批具有良好实际效果和推广价值的好经验好做法；播出“24365互联网+就业指导”系列公益直播课，引导高校毕业生树立积极求职心态，尽快投身求职行动。

同时，各地各高校将开展就业育人主题教育，引导毕业生树立正确的就业观、择业观，到西部、到基层、到祖国最需要的地方建功立业。

(责编：李依环、秦华)