11月18日，北京师范大学正式发布北京师范大学120周年校庆公告（第一号）。公告指出，2022年9月，北京师范大学将迎来120周年华诞。

公告原文如下——

木铎金声，弦歌不辍；巍巍师大，历久弥新。2022年9月，时值金秋，硕果飘香，北京师范大学将迎来120周年华诞。

百廿浩气，岁月峥嵘。北京师范大学具有鲜明的红色基因和光荣的革命传统，在“五四”运动、“一二·九”运动等每一个推动时代进步、挽救民族危亡的历史关头，北师大人都勇敢地走在时代的前列。“爱国进步，敢为人先”已成为北京师范大学一以贯之的光荣传统。一代代北师大人，秉承“学为人师，行为世范”的校训精神，顶天立地胸怀“国之大者”，治学修身志在兼济天下，慎思而笃行，继往以开来，无愧为中华民族伟大复兴征程中的创造者与奋斗者。

励教兴邦，初心不渝。北京师范大学是我国现代教育科学研究的发源地。百余年来，学校积极传播先进教育理念，创新教育理论与实践；彰显教师教育特色，培育“四有”好老师；突出优势学科专业，培养拔尖创新人才；首倡设立新中国教师节，弘扬尊师重教风尚；推进“强师工程”，筑牢国家教育基石。北师大培养了一大批优秀人民教师，为各行各业输送了一大批杰出人才，在教育强国的伟业中谱写出一曲曲宏伟壮丽的盛世长歌。

守正出新，成就卓著。北京师范大学杏坛聚瑞、名师荟萃、学风浓郁、成就辉煌。一大批名师先贤在这里弘文励教，熔古铸今。推白话文和国语运动、建中国民俗学派、著《中国通史》、研国家《通用规范汉字表》，编《中华建设新图》、创中国新生代古地理研究、建光反应量子化学理论、倡东北虎豹国家公园建设。百廿京师，始终是中华优秀文化传承创新和国家科技进步的重要力量。

风华正茂，再铸华章。今日之北京师范大学，坚持扎根中国大地办大学，为民族复兴办教育，为国家富强育英才。初心致远，使命敦行。承百廿荣光，启辉煌征程，北京师范大学全体师生员工凝心聚力、踔厉奋发，全面推进北京和珠海两校区一体化办学格局，积极构建“高原支撑、高峰引领”的学科发展体系，持续推动中国特色世界一流大学建设不断迈上新台阶。

百廿之庆，双甲之约。诚邀亲爱的校友、社会各界贤朋，届时莅临北京师范大学，同襄盛典、畅叙情谊，共擘宏图、开创新篇。

耑此公告，敬祈周知。

北京师范大学

2021年11月18日

(责编：丁元贺(实习生)、秦华)