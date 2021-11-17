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人民网北京11月17日电 （记者孙竞、李依环）近日，教育部办公厅印发《关于做好北方地区农村学校冬季取暖工作的通知》（以下简称《通知》），要求全力确保每一所学校特别是农村中小学校温暖过冬。

《通知》指出，加大财政支持力度，不让一所学校因为缺钱而受寒。各地要主动协调财政部门，统筹安排生均公用经费支出，对供暖期较长地区学校、贫困地区薄弱学校、寄宿制学校、小规模学校、农村教学点给予经费倾斜。

《通知》中说，支持有条件的地区探索将学校取暖按供暖面积拨付经费、实行供热计量收费、集中采购取暖用能等方式，减轻学校取暖支出负担。各地要统筹各方资金，优先满足农村学校取暖设施建设、改造以及取暖设备采购等需求，及时做好破损校舍门窗的更换维修和墙体保温改造。

《通知》要求，实施清洁取暖的地区，学校清洁取暖改造工作要在当地政府统一部署下，暂缓推进大规模“煤改气”。对短期确不具备清洁取暖条件的学校，在确保安全前提下继续使用清洁燃煤方式取暖并提前做好储备工作。

《通知》强调，定期排查安全隐患，及时检查供热管网、供电线路、锅炉、通风、取暖电器等设施设备，防止发生火灾和触电事故，确保供暖设施安全运行。中小学教室、宿舍严禁使用明火取暖，加强冬季取暖安全教育，特别是要对留守儿童进行经常性安全取暖提醒教育，严防一氧化碳中毒事故发生。

(责编：李依环、秦华)