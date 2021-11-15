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教育部：加强学科类校外培训项目鉴别工作

2021年11月15日11:00 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月15日电 （记者孙竞、李依环）记者今天从教育部获悉，教育部办公厅日前印发了《义务教育阶段校外培训项目分类鉴别指南》（以下简称《指南》），指导各地加强学科类校外培训项目鉴别工作，督促加快完善制度和建立专家队伍，提高工作的科学性和规范性。

对于鉴别依据，《指南》提出，要从培训目的、培训内容、培训方式、评价方式等维度，对培训项目进行综合考量。

《指南》明确，如符合以下特征，即判定为学科类培训：一是培训目的以学科知识与技能培训为导向，主要为提升学科学习成绩服务；二是培训内容主要涉及道德与法治、语文、历史、地理、数学、外语（英语、日语、俄语）、物理、化学、生物等学科学习内容；三是培训方式重在进行学科知识讲解、听说读写算等学科能力训练，以预习、授课和巩固练习等为主要过程，以教师（包括虚拟者、人工智能等）讲授示范、互动等为主要形式；四是结果评价侧重甄别与选拔，以学生学习成绩、考试结果等作为主要评价依据。

《指南》强调，分类鉴别工作要坚持从严规范，严格按照中央精神和国家相关法律政策要求，落实属地行政管理责任，明晰界线、从严要求、规范程序，体现权威性和严肃性；要坚持科学严谨，充分依靠专家力量，综合培训项目实际情况，具体问题具体分析，给出客观、公正、独立的专业鉴别意见，确保科学与严谨；要坚持统筹协调，加强主管部门之间横向配合、地区之间协同推进，坚持“一盘棋”，避免在实践中出现“低洼区”“空白区”“矛盾区”。

《指南》强调，要完善相关制度建设。一是建立分级指导机制。省级教育行政部门负责本地统筹，当地方出现鉴别偏差或困难时，上级教育行政部门要及时指导和纠正。当出现较大争议或难以鉴别时，下级教育行政部门应提请上级教育行政部门进行研究裁决。根据工作需要，教育行政部门可协助非学科类培训主管部门，提供有关项目分类鉴别意见，并对“学科类”鉴别有最终决定权。二是建立专家鉴别制度。各地要组建专家组或委托专业机构，对无法直接判断的培训项目进行综合研判，得出鉴别意见。鉴别专家组应包括相关学科、课程、教学等方面专家，且相关人员及其直系亲属未在培训机构中任职或兼职、属于非利益相关方。三是强化机构行业自律。培训机构要进行自我研判、自评自查，规范开展培训活动，不得出现名不符实的情况，不得隐形变异违规开展学科类培训活动。

据悉，下一步，教育部将指导各地抓好落实，从严把关，进一步压减和规范学科类培训，确保“双减”工作取得实效。

(责编：李依环、秦华)

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