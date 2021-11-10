原标题：让孩子与儿童剧携手成长

34名“小小代言人”引出2018年将要演出的34部剧目，新年伊始，中国儿童艺术剧院第二届“小小代言人”评选揭晓并颁奖。这34名“小小代言人”将在新的一年里登上中国儿艺舞台展示自身风采，为自己所代言的剧目宣传，同时还将成为第八届中国儿童戏剧节小小志愿者，与中国儿艺携手将戏剧的魅力传递给更多的小朋友们，让同伴们携手儿童剧一起成长。

共享多彩的儿童戏剧

2018“小小代言人”评选活动在去年线上投票的基础上，特设线下展示环节，让孩子们全面展现自身风采。从观众报名、网络投票到现场展示、专家评选，活动历时一个多月，共有50余万人参与投票，最终34位小朋友脱颖而出，成为中国儿艺2018“小小代言人”。

小观众张硕自两岁起就在中国儿艺看儿童剧，去年一年就看了66场，仅《小公主》就看了七遍，即使周末有各种兴趣课，她仍利用空余时间坚持来中国儿艺看剧，她用去年观剧的中国儿艺演出票拼成了“中国儿童艺术剧院”8个大字，并将去年的观剧心得做成了一本厚厚的纪念图册。在现场展示环节，自信、流利地表达了她与中国儿艺的故事、情缘，并最终当选了该剧目的代言人。张硕的妈妈表示，中国儿艺一直陪伴孩子快乐成长，就像家一样，每周都会回家看看。

《宝船》的小小代言人刘麓泽也是中国儿艺的忠实小观众，他在现场展示环节带来了一本厚厚的“成长日记”，里面不仅有他5年观看300部儿童剧的照片，还有他参加中国儿艺组织的工作坊、探班活动、夏令营等上千张照片。在颁奖典礼上，他与《宝船》主演马寅载歌载舞地表演了剧中片段。两人着装一致，一大一小动作整齐、夸张诙谐，引来阵阵掌声和笑声。

戏剧作用于心灵，影响孩子的一生，中国儿艺希望更多的大小朋友们走进剧院，享受绚丽多彩的儿童戏剧。

用戏剧提升学生综合素养

儿童剧《马兰花》是中国儿艺的镇院之宝，久演不衰，此剧的小小代言人康童涵与剧中马郎的扮演者赵宇联手演唱了主题歌“马兰花，马兰花，风吹雨打都不怕……”，引来全场大合唱，名剧果然深入人心。

“还有学生版的《马兰花》。”中国儿艺副院长赵寒冰介绍，学生版是由灯市口小学优质教育资源带学生演出的，受到戏剧界专家、师生、家长和社会各界人士的欢迎与好评。“中国儿艺在创作演出的同时，还与北京市东城区革新里小学、织染局小学、灯市口小学优质教育资源带北池子校区和东高房校区结成合作伙伴，让孩子们参与戏剧活动，提高他们的艺术审美，提升综合素养。”

学生版《马兰花》的排演，向孩子们传递了团结、善良、勤劳、友爱等积极的价值观，也培养了学生的坚强、团结、敬业等综合素养。小熊扮演者于晓美说：“我是第二次参加《马兰花》，这部剧展现了什么是‘真，善，美’。就像老师所说的一样，学演戏剧，就是在学做人，大兰的懒惰自私与小兰的勤劳善良形成了鲜明的对比，值得我们去深思。”

而更难得的是全校学生的参与和合作。在了解《马兰花》故事的前提下，一、二年级学生在美术课上制作手工头饰，音乐课上学唱经典的《马兰花》歌曲；三年级学生在美术课上绘制海报；四至六年级学生从故事中找到自己最喜欢的情景绘画《马兰花》剧照；书法课上围绕《马兰花》中所表现的诚信、友善的社会主义核心价值观练习书写。全校动员起来，共同演绎《马兰花》这个儿童经典作品，让每一个孩子都在戏剧活动中受益。随着戏剧教育特色的开展，资源带的学生还参与了全英文音乐剧《公主与豌豆》的公演，走进国家话剧院与国际舞台剧《战马》亲密接触，参与体验；与北京人民艺术剧院合作的小学生版《茶馆》也在菊隐剧场上演。

中国儿艺院长尹晓东说，中国儿艺每年创作4至6部新戏，演出600余场，为40余万名观众送去高品质的儿童剧演出。2018年，这34名小小代言人，将与34部剧目一起，为更多的孩子送去欢乐。他还透露，春节期间中国儿艺将赴广西基层演出，让那里的孩子们也能看到高质量的儿童剧。他表示：“作为国家剧院，更觉肩上的责任重大，我们将不忘初心，牢记使命，创作出更多优秀的儿童剧，让更多的孩子在艺术的陪伴中健康快乐成长。”（记者 苏丽萍）

(责编：张若琳(实习生)、郝孟佳)