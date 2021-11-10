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天津帮扶2022届困难毕业生就业创业 发放补贴5846.7万元

2021年11月10日09:35 | 来源：中国新闻网
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原标题：天津帮扶2022届困难毕业生就业创业 发放补贴5846.7万元

　　为做好困难毕业生就业创业帮扶工作，今年9月，天津市人社局会同市教委印发了通知进行了统一部署安排。记者9日从天津市人社局获悉，经过两个月的紧张推进，目前补贴已全部发放到位，向19489名2022届困难毕业生发放求职创业补贴5846.7万元。

　　据悉，今年共有19489人成功申请到求职创业补贴，比去年增加4.1%。从学生分布看，覆盖院校85所。其中，普通高校(含民办高校)55所，19194人申请到求职创业补贴；中等职业学校(含技工院校)30所，295人申请到求职创业补贴。

　　从困难类型看，享受城乡居民最低生活保障家庭学生1712人、脱贫劳动力家庭学生(原建档立卡贫困家庭学生)1685人、贫困残疾人家庭学生785人、残疾学生286人、在校期间已获得国家助学贷款的学生15002人、特困学生19人。

　　据介绍，今年补贴发放工作于2021年9月上旬启动，各院校积极做好政策宣传，有序开展组织申请、审核公示、汇总上报等工作。北方人才市场中天人力中心认真开展复审，逐人核对材料，确保了补贴发放工作顺利推进。

　　下一步，天津市人社局将持续做好高校毕业生求职创业服务工作，以申请补贴的困难毕业生为重点，通过推广高校毕业生就业服务二维码，全面摸清天津市2022届困难毕业生求职创业意愿，有针对性地对接职业介绍、就业见习、创业支持、技能培训等各类就业帮扶政策，提供不断线的就业服务，扎实做好毕业生就业创业帮扶工作。(王君妍)

(责编：郝孟佳、李依环)

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