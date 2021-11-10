原标题：培育“种子教师” 打造“思政金课”

近日，50位来自辽宁省大连市各区（市）县的中小学思政课教师走进大连教育学院，开启为期五天的研修旅程。他们都是“十四五”期间市级骨干教师培养对象，也将作为首批思政课“种子教师”进行培养。

“一粒粒种子，播撒下去，要生长，要蔓延。”除了在持续的学习、思考与实践中练就一身“好功夫”之外，他们还承担着对区域内同伴思政课教师的示范与引领之责。

这是大连市面向中小学思政课教师的首次高端研修，也是区域内“一体化”背景下中小学思政课教师培训的首次探索。

大连市教育局副局长鞠振伟强调“要在大连市建立纵向跨学段、横向跨学科的交流机制，开展不同学段思政课教师教学交流研讨，只有这样，才能真正推动中小学思政课建设内涵式发展”。

仰望星空 脚踏实地

“课例设计—课例优化—课例展示—课例点评，又在‘课例工坊’度过了超有收获的一天。”这是瓦房店第八高级中学老师张晓佳在朋友圈发布的新状态。张晓佳提到的“课例工坊”是本次研修班的重要创新之一，它围绕“法治”主题，通过自主设计、团队协作与专家指导，聚力一堂“思政金课”的培育。

“这是面向大连市思政课教师的首次高端研修，我们要引领大家仰望星空，又要帮助大家脚踏实地。”大连教育学院副院长赵妤婕在开班式上这样说。恰如她所言，作为本次研修项目的承办者，大连教育学院的项目团队经过扎实调研与精心设计，从专业角度认真回应教育行政部门的期待与要求，回应一线思政老师的希望和诉求。

破冰团建、理论研修、教法解析、课例工坊、体验教学，5个“有料”“有用”的核心模块；学员微分享、结业小沙龙，2个“有魂”“有趣”的小模块。“5+2”的模块化课程安排，让为期5天的研修日程显得紧凑且充实。

汇聚力量 融通交流

辽宁师范大学马克思主义学院教授马宝娟，近年来一直致力于大中小学思政课一体化建设的课题研究，她为研修班作了主题为“思政课一体化建设的思考与实践”的报告，报告亲切、生动、务实，受到学员们的欢迎。作为高校专家，她受邀在课例展示环节作了专家点评。“大家坐在一起，十分难得。在思政教育教学领域，高校和中小学各有分工，又有所交叉，要实现优势互补。”马宝娟说道。她期待着下一次的协同研究与合作攻关。

“这样的集体备课，打破了校际藩篱、学段区隔。”“校内的思政课教研活动组织，也可以此为标准。以后，通过线上途径，我们可以尝试跨学校、跨学段的备课与分享了。”学员们纷纷表示。

跨学段的分组设计，跨区域的破冰团建，真正让高、初、小三个学段的思政课教师融通交流，由一直以来的“背靠背”，变成“面对面”“手拉手”。“我们就是想通过跨学段的设计，将分散在各学段的一线思政课教师聚集起来，众筹专家团队智慧，围绕思政课一体化建设开展集体攻关，共同探讨思政教育教学中存在的普遍问题和特殊困难。”研修项目负责人、大连教育学院教师教育办公室主任刘金华介绍。

学思并进 立德树人

一份“思政金课”设计、一篇研修心得体会、一个主题微课作品、一堂思政精品课例。这是项目组为学员布置的“四一”作业。成果取向的研修作业，体现了研修中的任务驱动，也体现了研修后对学员实践的关切，让研修目标清晰、可测、可达。“不是一结业就收作业，而是把交作业的时间安排在一周后、一个月后、三个月后，这种设计给我们留出了‘消化’时间，也让我们更容易做出高质量的作业。”来自沙河口区的殷健老师如是说。

“学思并进，研磨课堂，立德树人。参加本次研修，激励自己更加理直气壮上好思政课，力学笃行做好引路人。”大连市第二十三中学老师何春艳的这番铿锵话语，恰好切合了本次研修的主题：“学习新思想，上好思政课，做好引路人”。（记者 吴琳 通讯员 陈振国）

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