原标题：求职靠线上助考 别为“上岸”以身试法

据媒体报道，受到疫情的影响，近段时间很多单位在人才招聘时采取了线上考试的形式。“无人监考”的情况，让不法分子发现了商机，一些不法机构通过多种方式发布广告参与“助考”，从中谋取利益。这严重干扰了用人单位的正常招聘工作，在社会上产生了恶劣影响。

对打着“助考”名义，为作弊提供“便捷通道”的违法产业链，必须予以严厉打击。由于“助考”行为可能发生在不同单位的招聘中，考生既可能触犯某些企业的内部招聘规定，遭到惩戒除名，还可能因在公务员、事业单位招聘考试中作弊而涉嫌违法，在此过程中，组织作弊的商家、传播信息的平台同样不能免责。

对线上“助考”乱象进行严厉打击，问责参与“助考”的学生、商家和平台，让不讲诚信的人受到应有惩罚，才能让诚信之人真切感受到正义和公平，也才能弘扬诚实做人、诚信考试的社会良好风气。

对于求职者来说，通过考试“上岸”只是工作的开始，未来才是对工作能力的实地检验。如果工作之后被单位发现德不配位、才不适位，只会给个人、企业乃至社会带来更大的风险。面对线上“助考”乱象，招聘单位要有所应对，升级相关技术手段，为线上考试保驾护航，同时通过更加多元的人才评价标准，充分甄别求职者的品德、才能。

新闻报道提到“负责帮忙答题的老师包括教辅机构的知名老师以及各大海内外高校的研究生”，如果这一情况属实，即便商家不肯提供助考教师的专业证明，美其名曰“保护教师的个人隐私”，执法机关也可以此为线索，清查那些有违师德的“助考”教师，以及背后操纵组织的非法牟利机构。（作者 屈会超）

(责编：张若琳(实习生)、李依环)