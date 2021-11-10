原标题：来湖北宜昌求职大学生可享15天免费住宿

记者从团宜昌市委获悉，今天，该市首批10家青年人才驿站正式揭牌。来宜昌市求职的大学生在这里可以享受最长15天的免费住宿，此外，青年人才驿站还将为来宜求职大学生提供就业指导、政策推送、岗位发布、社会融入等配套服务。

这10家青年人才驿站分布在市内交通便利、综合条件良好的商圈附近，分别为：城市便捷宜昌火车东站店、丽枫酒店宜昌火车东站店、丽枫酒店宜昌万达广场店、格林豪泰宜昌万达滨江店、雅斯特酒店游客中心店、丽佳连锁时尚酒店、丽橙酒店白龙岗店、宜昌国贸大酒店、丽橙酒店宜昌步行街店、宜昌民生酒店。

据介绍，凡是毕业两年内的市外（户籍及就读学校均在宜昌市外）本科及以上学历者，都可申请入住。

打造服务青年来宜求职应聘“一站式平台”，解决入住驿站大学生后顾之忧。团宜昌市委整合县市两级团干部、团属协会力量，专门为每家青年人才驿站配备了1名“首席服务官”。“争做求职大学生思想上的‘引路人’，求职路上的‘好帮手’，排忧解难的‘暖心人’，做魅力宜昌‘推介人’。”首席服务官代表、团点军区委书记李为在活动现场承诺。（黄净萍 中青报·中青网记者 朱娟娟）

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