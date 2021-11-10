原标题：江西启动高层次高技能领军人才培养工程

近日，江西省委人才办、省人力资源和社会保障厅、省财政厅联合印发《江西省高层次高技能领军人才培养工程实施方案》（以下简称《方案》）。《方案》明确，组织实施“江西省高层次高技能领军人才培养工程”（以下简称“双高工程”），加快培养造就一批德才兼备、开拓创新的高层次高技能领军人才，引领和带动江西省专业技术人才和技能人才队伍发展。

《方案》提出，从2021年起，面向全省专业技术人才和技能人才，力争每年选拔100名有培养前途和发展潜力、起骨干核心作用的中青年领军人才，并通过中青年领军人才团队培育聚集1000名左右核心团队成员，在全省范围内构建一支层次分明、有序衔接、梯次合理的高层次高技能人才队伍。

“双高工程”面向江西省各类专业技术人才和技能人才，每年选拔一次，每次选拔不超过100名，名额分配上专业技术人才和技能人才并重，并逐步提高技能人才入选比例。

选拔重点围绕江西省“2+6+N”产业高质量跨越式发展行动计划和经济社会发展重点领域人才需求，聚焦乡村振兴、鄱阳湖国家自主创新示范区、江西内陆开放型经济试验区等重大战略和关键核心技术，注重“四个倾斜”，即：向从事基础前沿研究人才倾斜，向支撑企业自主创新的研发型人才倾斜，向基层一线人才倾斜，向高新技术产业园区、经济技术开发区和工业园区倾斜。

《方案》从培养、使用、跟踪服务等多个方面，对入选人员提出多项扶持措施。在为期3年的培养周期里，给予“双高工程”人选5万-20万元的项目资助经费，有计划、有重点分批遴选“双高工程”人选到国内外知名高校、科研院所和大型企业研修，每年组织举办若干期专题研修班；支持“双高工程”人选参与重大政策咨询、重大科研计划和标准制定、重点工程建设等，组织参加各类专家服务基层实践活动，引导其在服务乡村振兴战略和基层一线中建功立业。

据悉，近期将开展2021年“双高工程”人才选拔工作。（中青报·中青网记者 陈卓琼）

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