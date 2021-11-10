中新社北京11月9日电 (记者 高凯)中国教育部日前对全国政协《关于进一步落实青少年抑郁症防治措施的提案》进行了答复，其中明确将抑郁症筛查纳入学生健康体检内容。

教育部指出，对青少年进行预防抑郁症教育是实施素质教育、促进青少年全面发展、保障青少年身心健康的一项重要工作。教育部、中国国家卫生健康委员会对此高度重视，采取了一系列措施，推进青少年预防抑郁症教育工作。

教育部表示，将多渠道推进青少年抑郁症防治工作，包括在试点地区各级党委政府领导下，卫生健康、宣传等部门加强协作，采用多种宣传手段，利用影视、媒体等多种渠道，广泛开展抑郁症科普知识宣传；医疗卫生机构加大抑郁症防治科普宣教力度，拍摄制作专业权威且通俗易懂的抑郁防治科普宣传片，普遍提升公众对抑郁症的认识，减少偏见与歧视；充分发挥专家队伍作用，深入学校、企业、社区、机关等，开展抑郁症相关公益讲座；在公共场所设立或播放抑郁症公益宣传广告，各社区健康教育活动室(卫生服务中心)向居民提供科普宣传资料。要求学校向学生提供咨询检测点的分布和联系方式等信息，引导学生主动寻求咨询检测服务等。

教育部表示，需建立全过程青少年抑郁症防治服务、评估体系。各级医疗卫生机构要规范、持续开展抑郁症防治等相关知识培训。加大对非精神专科医院医师的培训，提高其识别抑郁症的能力。各类体检中心在体检项目中纳入情绪状态评估，供体检人员选用。各高中及高等院校均设置心理辅导(咨询)室和心理健康教育课程，配备心理健康教育教师。(完)

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