原标题：中国内地高风险地区增至6个 大连疫情波及大学校园

中新社北京11月8日电 综合消息：中国国家卫健委8日通报，7日中国内地新增确诊病例89例，其中境外输入24例，本土病例65例。新增无症状感染者46例，其中境外输入12例，本土34例。

截至7日24时，中国内地现有确诊病例1202例，累计死亡4636例，累计确诊97823例。境外输入现有确诊病例388例，累计确诊病例9760例，无死亡病例。

辽宁河南新增病例大幅增长 中国内地高风险地区增至6个

7日中国内地11个省份报告新增本土确诊病例：辽宁20例、河南18例、河北8例、黑龙江6例、四川4例、云南3例、甘肃2例，北京、内蒙古、江西和重庆各1例。

国家卫健委每日疫情通报显示，7日辽宁、河南新增病例呈大幅增长态势，其中河南当日新增本土确诊超过该省在本轮疫情中前几日新增病例之和；北京在时隔4天、重庆在时隔3天、内蒙古在前一天首次实现本轮疫情新增病例零增长后，均再次出现本土确诊病例。但一个值得欣慰的现象是，从疫情分布的省份来看，11月4日后，其范围未再继续扩大，目前本轮疫情波及省份仍是20个。

自11月8日起，河北省辛集市小辛庄乡小章北宋片区调整为高风险地区。截至8日18时，中国内地高、中风险地区增至74个。其中高风险地区6个，分别在北京市昌平区、河北省石家庄市深泽县、河北省辛集市、内蒙古阿拉善盟额济纳旗和黑龙江省黑河市(2个)，68个中风险地区分布在北京、河北、河南、黑龙江、辽宁等14个省份。

大连疫情波及大学校园 河南多地加强防疫应急演练

辽宁、河南是7日中国内地新增本土病例最多的省份。辽宁省当日新增20例本土确诊病例和12例本土无症状感染者，均为大连市报告。大连市连续4天共新增本土确诊病例40例，无症状感染者28例。

在河南河北出现多名中小学生感染后，大连疫情波及大学校园。官方公布的病例轨迹显示，大连当日新增的20例本土确诊病例中，至少3人是庄河市某大学食堂职工，另有多位某食品公司员工。

河南省7日新增18例本土确诊病例，其中郑州市16例，周口市2例。新增无症状感染者7例，均在郑州市。

为了能积极、及时地应对新冠肺炎疫情，河南省疫情防控指挥部近日下发通知，要求全省各地积极组织开展疫情防控应急演练，考核各级指挥部、各工作专班在聚集性疫情突发时的应急能力，包括疫情发生时行动是否迅速，各部门之间协同机制是否健全，“流调报告”质量、业务水平是否过硬，核酸“采送检”的各个环节是否顺畅等等。

河北辛集封控小区增至9个 重庆成都出现疫情传播链

河北省7日新增本土确诊病例8例，均在辛集市。截至7日24时，辛集市本轮疫情报告本土确诊病例42例。

为快速有效阻断疫情传播、扩散，辛集市日前已将全市域划分为封控区和管控区进行分类管理。在7日新增2个封控小区后，目前辛集市的封控小区增至9个。封控小区实现居家隔离、足不出户、上门服务。

四川省7日新增4例本土确诊病例均在成都，重庆在连续三天零新增后也再现一名本土确诊病例。据当地媒体报道，本轮疫情中，至少9名确诊病例与重庆此前一确诊病例存在交集，其中包括成都6名病例，以及重庆和江苏确诊的3名病例。

成都的一名确诊病例也已形成至少9人感染的传播链条，该病例所居住的小区，在11月1日至5日之间成为新的传播交叉点，传播链条上的病例包括其亲属、邻居和同事。

黑河加强对特殊群体的救助服务 北京朝阳区启动3岁至11岁人群新冠疫苗接种

黑龙江省7日新增本土确诊病例6例，均在黑河市，黑河在本轮疫情中已累计确诊240例。

作为本轮疫情迄今新增病例最多的省份，目前黑龙江省的疫情已得到有效控制，连续两日新增病例保持在个位数。

黑河市8日召开新闻发布会称，疫情期间，该市通过数据交换、信息共享、主动排查等方式，及时了解、掌握困难人群受疫情影响情况，多举措保障残疾人、行动不便的老年人等特殊群体生活稳定，并向困难民众特别赠送生活物资包。

在连续四天零新增后，北京市昌平区7日再现本土确诊病例。据北京市卫健委通报，该病例为此前确诊病例的密切接触者，在10月27日进入集中隔离后，多次核酸检测结果均为阴性。11月6日该患者出现咳嗽症状，当日核酸检测结果为阳性，7日诊断为确诊病例。

来自北京市朝阳区教委的消息称，朝阳区教育系统于11月3日启动部分校区和幼儿园的新冠疫苗接种工作。截至7日，已累计完成3岁-11岁在校(园)学生(幼儿)新冠疫苗接种29331人。(完)

(责编：郝孟佳、李依环)