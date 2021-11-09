胡 健 、乔 栋 、付明丽 、郑洋洋

晚上7点半，山西焦煤集团西山煤电西铭矿，夜班工人开始下井。夜渐凉，工作节奏却越发快起来。“下井路上走快点、交接班紧凑点，早开机10分钟，也能多挖点煤。”西铭矿综采一队副队长薄帅说。

针对电力、煤炭供需持续偏紧的情况，山西省委、省政府坚定扛起责任，发挥能源大省的使命担当，力争增加煤炭供应，动态稳定煤炭价格，保障国家能源安全。9月29日，山西与河北、山东、江苏、浙江、天津等14个省份签订2021年四季度煤炭中长期保供合同，合同量5300万吨。

增加电煤供给

“我们成立了保供工作专班，每天上报监控报表，优先低库存电厂保供工作。”山西焦煤销售公司市场营销部部长王文科介绍。

西铭矿是山西焦煤集团的电煤生产主力矿井。在西铭矿生产调度应急救援指挥中心，从监控视频可以看到，切割下来的煤炭通过传送带连续不断输送到储煤仓里。西铭矿调度主任胡秀明介绍，煤矿在安全生产范围内满负荷运转，日产1万余吨。

为将煤炭保供任务落到实处，助力煤炭市场价格理性回归，确保人民群众温暖过冬，山西的煤炭生产企业一方面调整生产结构，优先配置电煤资源。另一方面，省属主要煤炭企业共同承诺，严格落实发改委保供稳价要求，发热量5500大卡动力煤坑口价不超过1200元/吨。

据山西省能源局介绍，全省生产煤矿正在满负荷生产。10月份以来，山西煤炭日均产量保持在330万吨以上。

山西省省长蓝佛安表示，山西将在严守安全生产底线的前提下科学增产，强化产运销协同配合，确保完成外供煤炭、外送电力任务，保障产业链供应链稳定和经济平稳运行。

提高运输效率

大秦线的塔山装车基地，长长的列车沿着筒仓装置环线正在装运煤炭，50秒可完成一节车厢80吨的装载。

目前，大秦铁路的日常运量达到130万吨，较9月份日均增运近15万吨。而作为大秦线的“龙头站”，湖东站要担负着每天近百对重载列车的集结、疏解任务。为了提高工作效率，中国铁路太原局集团有限公司在这里实施了车、机、工、电、辆、供各系统合署办公制度。

据了解，通过高频次科学调整装车结构，加大空车保供电煤运输力度，统筹机车动力资源，优化机车检修计划，大秦线2万吨主控机班增加到300班，瓦日线单元万吨机班增加到50班以上。

“对保供煤源，优先核实、优先配空、优先装车、优先放行、优先卸车，并逐车盯控、逐列追踪，坚决打赢发电供暖用煤运输攻坚战。”太原局集团公司货运部主任李书介绍。

保障电力外送

10月8日，受水灾影响，山西省内多处道路塌方，山西中南部15座燃煤电厂电煤供应濒临中断。国网山西电力公司及时报送山西省保供办公室。山西省能源局副局长王茂盛介绍：“保供办公室积极协调涉及的地方，组织共计3000多人的救援团队，抢通公路运输，抢供抢运电煤，保障了供应。”3天之内，电煤供应通道得以疏通。

国网山西省电力公司调度控制中心计划处处长包磊介绍：“自11月7日起，山西外送电计划将大幅增长40%，至624万千瓦，恢复到去年同期水平。进入12月份预计将再增长46%，至911万千瓦，电力外送大省的担当作用进一步发挥。”

为提升供电能力，国网山西电力公司每日开展电煤供应监视，做好燃料供需形势分析。做好用户的告知、宣传、服务，出动营销人员1万余人次到场指导用户开展有序用电，累计避峰电量约1.6亿千瓦时。

在煤炭企业有力增加供给、有序调节市场价格的背景下，目前山西电煤价格已从前段时间的每吨2000多元回落到1000元以下，电煤库存量从10月初的不足400万吨可用10天，快速提升至640万吨可用15天，达到去年同期的90%。缺煤停机机组、存煤7天以下机组实现清零。

山西省委书记林武表示，山西作为国家重要综合能源基地和电力外送基地，要坚持全国“一盘棋”，坚决扛起保障国家能源安全的重要政治任务，以实际行动彰显能源大省的责任担当。

《 人民日报 》（ 2021年11月09日 14 版）

(责编：丁元贺(实习生)、郝孟佳)