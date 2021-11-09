朱竞若、王昊男

本报北京11月8日电 7日，即将举办冬奥会的首都北京，迎来立冬飞雪，全城银装素裹。市内冬奥场馆美轮美奂，延庆区海陀山白雪皑皑。全市蔬菜供应充足，交通秩序井然，暖气提前送入居民家中。

“双奥之城”北京，以咬定青山不放松的精神，坚定不移贯彻习近平生态文明思想。记者近日从《北京城市总体规划（2016年—2035年）》实施评估组织方获悉：北京“大城市病”治理已取得标志性成果，生态环境质量稳步向好，交通拥堵得到缓解；蓝天回归，碧水流动，城市更绿；碳排放持续下降，城市宜居水平大幅度提高。

综合治堵，交通拥堵实现缓解。在车辆逐年增长情况下，中心城区平均拥堵指数从2015年的5.7，下降到2020年的5.07；公交优先，智慧调度，高峰时段公交运行速度5年间提升27.4%；轨道交通不断延伸，5年间增长了74%，目前总里程达到1091.6公里，绿色出行比例不断提高；推进道路停车位电子收费和停车位错时共享，静态交通治理取得实效。

“房住不炒”，租购并举加速形成。多措并举加快实现“住有所居”，2017年—2020年，北京市房价保持平稳，新增供应住房中，租赁类住房占35.1%，产权类住房中保障房占35.2%，商品住房中共有产权住房和中小套型普通商品住房占76.6%，共有产权住房中，30%面向非京籍人口。

协同治理，大气质量不断提高。持续推进“一微克行动”，通过与京津冀及周边城市协同治理，北京的主要大气污染物年均浓度全面下降，2020年PM2.5年均浓度降至38微克／立方米，较2015年下降超50%，大气能见度明显提高。今年前三季度，PM2.5累计浓度为33微克/立方米，创下了北京市有监测记录以来历史同期最优，北京大气污染防治经验被联合国环境署纳入实践案例。

科学治水，五大河流贯通入海。告别“有水皆污”“有河皆枯”，彻底治理142条黑臭水体，全市地表水还清向好。2020年污水处理率达到95%，比2015年提高7.1%；推进海绵城市建设，内涝频发得到治理，地面沉降得到缓解，地下水位全面回升，密云水库蓄水创历史新高。中水回用不断增加，全民节水形成共识。通过跨流域、多水源生态补水，干涸26年的母亲河永定河实现全线通水，大运河北京段全线通航。目前，北京的永定河、潮白河、北运河、泃河、拒马河五大河流全线水流已贯通入海。

2015年以来，北京新增城市绿地3773公顷，建成城市休闲公园190处，小微绿地、口袋公园460处，城市森林52处，见缝插绿，精准建绿，增加了市民身边触手可及的绿色空间。目前北京市人均公园绿地面积达到16.5平方米，预计到2023年，北京将全域达到国家森林城市标准。

碳排放持续下降。监测数据显示：2012年北京碳排放已达峰值，此后呈稳步下降趋势。目前北京市已率先排出碳中和时间表，形成碳中和示范区。

据介绍，北京市在实践中不断深化生态文明体制改革，先后建立了领导干部自然资源资产离任审计、生态环境补偿机制、生态环境损害赔偿等“一揽子”制度，绿色发展动力不断增强。首都北京正以绿色的姿态，迎接冬奥会的到来。

《 人民日报 》（ 2021年11月09日 08 版）

(责编：丁元贺(实习生)、郝孟佳)