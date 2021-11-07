人民网北京11月7日电 （记者温璐、李依环、孙竞、郝孟佳）靠一只手敲代码，武汉科技大学计算机与科学技术学院博士生袁鑫在本硕博7年时间里获得了30多项荣誉奖励。

3岁因车祸不幸“折翼”，他却用一只左臂拨开迷雾，描绘出一幅自强、自律、自我的精彩人生。“度过大难，将有大成，继续努力，终成大器。”袁鑫的人生，如他的朋友圈签名所写，坚韧有力。

袁鑫照片。武汉科技大学供图

3岁“折翼” 他学会了用左手吃饭、写字

对于袁鑫来说，挥动双手的画面永远定格在23年前。那年，三岁的袁鑫随母亲一同去河边洗衣服，不幸在路上发生车祸，辗转三家医院救治五个月，最终以截肢右臂保住了性命。

突如其来的重创，并没有打倒内心坚毅的袁鑫。在父母的引导下，他三岁开始锻炼左手的动手能力。他回忆，最初写字偶尔左右颠倒会惹得同学哄笑，左手吃饭也十分不习惯。

“身体有缺陷，唯有用知识来改变命运。”在母亲的帮助下，袁鑫学会用左手吃饭、写字。为了让袁鑫有健康的心态，父母把他送进普通学校，接受和同龄人一样的教育。一只手成为他的短板，更是强大动力。

袁鑫的自强，感动了老师。升入中学后，同学和老师的关心让袁鑫感受到了温暖。学校组织补习英语，收费时英语老师将他的学费原封退回，还贴给他100元，奖励他学习认真。高中时，班主任帮他申请了学校奖学金，另外还每个月自掏腰包给他100元伙食费。

从小学到初中，袁鑫的成绩位居班级前三，到了高中稳居班级前十。

困难重重却欣然面对 苦练三个月学会单手打字

2014年8月，袁鑫凭借着优异的成绩考入武汉科技大学，成为计算机科学与技术专业的学生。

入学军训，武汉酷暑，地表温度临近四十度。班主任李柯诺心疼他，提议其前往“飞虎队”做后勤工作，免去训练，被袁鑫婉言谢绝。标准的军姿，他一站就是二十多分钟。每次别人在想怎么偷懒时，他却在不断完善自己的动作，最终成功入选表演方阵。

困难接踵而至，袁鑫总是欣然面对。上大学前，袁鑫连计算机都没摸过，更别说单手打字。不会打字，他就泡在图书馆的机房，苦练了三个月，敲字速度才慢慢提升起来。

袁鑫照片。武汉科技大学供图

大学期间，让他最难克服的是实验课，比如拆分线路时，他利用中指将接头一端抵在手掌，大拇指和食指捏住另一端，将连接线拔开。大二学习C++语言时，袁鑫经常一个人去图书馆敲代码，由于单手敲键盘，他需要付出比常人多几倍的努力。功夫不负有心人，最终，袁鑫在考试中获得了94分的成绩。

生活中，袁鑫喜欢以锻炼的方式放松身心。只要学校里有竞选、比赛等活动，他都积极报名参加。学校举行运动会，学院无人报名参加10000米长跑。袁鑫毛遂自荐，并跑完全程，独臂男孩雨中长跑的场景一时感动不少师生。

单手敲代码获奖30余项 因热爱科研而发光

虽然袁鑫失去了右手，但是他用左手撑起了另一片天。本、硕、博七年钻研，袁鑫共获得了30多项荣誉奖励，包括发明专利、实用新型专利、外观设计专利。

袁鑫照片。武汉科技大学供图

“印象最深的是拿下挑战杯全国二等奖。”在武科大计算机学院本科生导师制的培养下，2019年，袁鑫带领团队一路经过校赛、省赛，最终获得挑战杯国赛二等奖。他和团队带来的“船载水炮‘智慧眼’——智能目标跟踪与射击反馈系统”在海上执法，用水炮对非法渔船进行驱赶的方法得到市场认可。

决赛前一个月，作品中的光学摄像头出了一点小故障，由于仪器贵重，作为团队主要负责人，袁鑫二话不说，只身前往北京进行修理。决赛时，北方已近深秋，由于模型较大，袁鑫和团队成员们为了更好地调试机器，衣着单薄。“刚开始会很冷，但全心全意投入后就暖和起来了。”袁鑫说，科研带给他无限热爱。

在实验室袁鑫的座位案头，一台电脑闪烁着密密麻麻的程序代码，一台电脑桌面上缀满了文件资料，一摞书本笔记与电脑一般高。他解释，把专业代码和办公区域分开能更加高效，同时书本知识也十分重要。

“他从来都是第一个到实验室的。”袁鑫的团委书记彭小波说。一只手完成两只手的工作量，袁鑫表示，自己需要付出比别人多几倍的精力。读博期间，他始终坚持着早上七点抵达实验室，晚上十一点离开。

袁鑫说，自己热爱科研，热爱身边人，希望将来能留在高校从事教学工作，将其所学分享给更多的人，对标国家战略需求，用科研播撒光热。

(责编：郝孟佳、秦华)