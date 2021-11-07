11月7日，中国地质大学（北京）正式发布70周年校庆公告（第一号），全面启动校庆工作。公告指出，中国地质大学（北京）定于2022年举办庆祝中国地质大学（北京）建校70周年系列活动。活动将围绕建校70周年，实施“七心”工程，即铭心、正心、凝心、潜心、连心、润心、雄心工程，开展70项重点活动。

公告原文如下——

江山作证，岁月为铭。七十载弦歌动地，七十载风雨兼程，2022年，中国地质大学（北京）将迎来建校70周年华诞。新北地，新征程，值此70周年校庆全面启动之际，我们诚挚邀请海内外校友、社会各界朋友，与全校师生员工一道，协力同心，共襄盛举。

地质报国，开路先锋。中国地质大学（北京）从新中国建设伊始的筚路蓝缕中走来，具有地质报国的优良传统，肩负社会主义建设开路先锋的光荣使命，秉持“艰苦朴素、求真务实”的精神底色和“心向党、爱祖国、能吃苦、做先锋、敢探索”的价值追求，为破解“地质工作搞不好，一马挡路，万马不能前行”的经济社会发展制约作出了不可磨灭的贡献，为国家培养了20余万优秀人才，涌现出两院院士、国家科学技术奖获得者、全国劳动模范等一批精英翘楚以及大批扎根基层、默默奉献、平凡而值得尊敬的奋斗者。

争创一流，勇攀高峰。近年来，中国地质大学（北京）牢牢把握“双一流”建设契机，坚持把论文写在祖国大地上，服务国家战略需求，勇攀地球科学高峰，在青藏高原地质演化、同位素地球化学、地质过程与成矿作用、松辽盆地科学钻探、海洋和极地研究、矿区土地复垦和生态修复等领域取得了一系列标志性成果，积极发挥地球科学在助力生态文明建设、促进人与自然和谐共生、推动自然资源科技创新、传播自然文化等方面的先行性、基础性、战略性、系统性科技支撑作用。

脚踏实地，仰望星空。站在新的历史起点，中国地质大学（北京）将认真落实立德树人根本任务，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，努力成为“共建地球生命共同体”的守护者、“向地球深部进军”的探索者、“绿水青山就是金山银山”的践行者，为全面建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。抚今追昔，鉴往知来，我们热切期盼与你校园重逢，畅叙深情，携手奋进，逐梦复兴。

特此公告，敬祈周知。

中国地质大学（北京）

2021年11月7日

(责编：温璐、秦华)