人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

中国驻美大使寄语美国学生：学习中文真正走进中国人精神世界

2021年11月07日13:12 | 来源：新华网
小字号
原标题：中国驻美大使寄语美国学生：学习中文真正走进中国人精神世界

　　新华社华盛顿11月6日电 中国驻美国大使秦刚6日出席与“汉语桥”比赛美国参赛选手线上交流活动，鼓励他们学习中文真正走进中国人的精神世界，了解一个真实、立体的中国，使中美两国人民能够不断跨越文化差异的鸿沟，弥合分歧，消除误解，相互尊重，增进彼此的好感与互信。

　　秦刚在致辞中说，中美作为不同历史文化、不同社会制度、不同发展阶段的两个大国，存在着不少差异，学好中文对于中美交流互鉴十分必要。

　　多名“汉语桥”比赛获奖或参赛选手发言，分享学习中文和参赛经历，讲述与中国的不解情缘，表达对中文和中国文化的喜爱，畅谈学习中文对自己未来人生规划的重要意义，立志今后从事美中友好交往活动。

　　在互动环节，学生及教师代表与秦刚就疫情下的中美关系、如何参加“汉语桥”比赛、如何成为一名外交官等问题互动交流。

　　秦刚最后说，通过轻松愉快的交流活动，感受到大家学习中文的热情，也了解到美国学生学习中文的广泛需求。他希望同学们继续努力，持之以恒学好中文，关注中国，广交朋友，共同编织友谊的纽带，成为中美两国间的友好使者。

　　来自全美近3年各大中小学“汉语桥”参赛者及指导教师、家人代表，以及中文爱好者数百人在线观看了当天的活动。

(责编：温璐、邹菁)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部