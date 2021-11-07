原标题：中国驻美大使寄语美国学生：学习中文真正走进中国人精神世界

新华社华盛顿11月6日电 中国驻美国大使秦刚6日出席与“汉语桥”比赛美国参赛选手线上交流活动，鼓励他们学习中文真正走进中国人的精神世界，了解一个真实、立体的中国，使中美两国人民能够不断跨越文化差异的鸿沟，弥合分歧，消除误解，相互尊重，增进彼此的好感与互信。

秦刚在致辞中说，中美作为不同历史文化、不同社会制度、不同发展阶段的两个大国，存在着不少差异，学好中文对于中美交流互鉴十分必要。

多名“汉语桥”比赛获奖或参赛选手发言，分享学习中文和参赛经历，讲述与中国的不解情缘，表达对中文和中国文化的喜爱，畅谈学习中文对自己未来人生规划的重要意义，立志今后从事美中友好交往活动。

在互动环节，学生及教师代表与秦刚就疫情下的中美关系、如何参加“汉语桥”比赛、如何成为一名外交官等问题互动交流。

秦刚最后说，通过轻松愉快的交流活动，感受到大家学习中文的热情，也了解到美国学生学习中文的广泛需求。他希望同学们继续努力，持之以恒学好中文，关注中国，广交朋友，共同编织友谊的纽带，成为中美两国间的友好使者。

来自全美近3年各大中小学“汉语桥”参赛者及指导教师、家人代表，以及中文爱好者数百人在线观看了当天的活动。

(责编：温璐、邹菁)