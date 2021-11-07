人民网北京11月7日电 （记者何淼）由教育部安全教育指导专委会主办的学校安全工作改进公益帮扶活动11月5日上午在陕西省榆林市子洲县举行。

据介绍，作为教育部基础教育教学指导委员会下设的28个专业委员会之一，安全教育指导专委会于今年7月正式成立。本次活动是安全教育指导专委会今年六类年度重点工作之一，采用线上、线下相结合的模式进行。旨在通过设计和实施对农村地区、革命老区、少数民族地区、边远山区等基础教育相对薄弱的地区的帮扶行动，从专业领域助力基础教育教学改革与质量提升。

图为学校安全工作改进公益帮扶活动线上截图。主办方供图

安全教育指导专委会主任委员、北京教育学院科研处处长李雯教授作“学校安全风险防控体系建构”专题培训报告，她指出，风险防控是当前学校安全工作的关键词，学校安全工作要以风险辨识和评估为基础、以风险控制为工具、以风险动态监控为支撑，构建主动式风险管控系统，提升学校安全工作的规范化和科学化。

安全教育指导专委会副主任委员、山西师范大学董新良教授作“学校安全能力建设——问题与回应”的专题培训报告，聚焦当前学校安全工作中的重点问题和难点问题，明确了系统构建学校安全能力的整体框架和核心内容。

此外，相关企业还向子洲县及当地中小学捐赠了学校安全风险管控的教育局端防控平台、学校端综合管理平台以及安全教育测评系统。

(责编：温璐、秦华)