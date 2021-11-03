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苏炳添返回暨大授课 寄语学生：怀有远大抱负，为学校和国家争得荣誉

2021年11月03日13:09 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月3日电 （记者孙竞、李依环）1日，“亚洲飞人”苏炳添重返暨南大学授课，指导体育教育专业的学生基本专业动作，在网络上迅速引发关注。

苏炳添在暨南大学体能训练学专业课上课现场。学校供图

据悉，苏炳添此次是“客串”暨南大学体育学院杨键铭老师的课。他在个人社交平台发文称，自己客串杨老师的课，近距离跟学生一起交流，希望同学们能够在体育这条路上发光发亮。

苏炳添向学生示范动作要领。学校供图

课上，苏炳添告诉同学们，一定要认真对待每一堂课。“在学校你们可以尽情地享受到专业的理论知识和训练指导，只有沉下心把基本知识学扎实，才能在面对未来的挑战时有足够的底气。”

同时，他也希望同学们能够怀有远大的抱负，努力训练，认真学习，为学校和国家争得荣誉。

苏炳添在健身房指导学生锻炼要领。学校供图

“苏老师太有亲和力了！”“苏老师不仅传授我们专业的训练经验，同时也激励大家好好学习，以后争取做一个对社会和我国体育事业有贡献的人。”参加了现场授课的同学们纷纷分享感想体会。

参加完东京奥运会后，苏炳添就曾表示：自己的身份是一名老师，下一站会回到暨南大学任教。据了解，目前他正继续备战2022年的亚运会，但也会充分利用训练的闲暇时间回暨大为学生们上课。 

(责编：李依环、秦华)

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