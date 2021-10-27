新华社北京10月27日电（记者余俊杰）记者27日从教育部获悉，为进一步贯彻落实“双减”工作要求，教育部日前印发通知，部署建立校外培训机构底数核查机制。

根据通知，各县（市、区）要组织开展拉网式自查，对校外培训机构进行全面摸排、分类建档、逐一标记，不留死角和遗漏。

各地要通过“互联网+监管”的方式，对线上线下校外教育培训开展常态化、智能化监管。教育部已建设全国校外教育培训监管与服务综合平台，各地要通过平台，形成校外培训机构底数。

通知明确，2021年10月31日前，各省级教育行政部门要确保本地区所有校外培训机构在平台上登记入册。11月15日前，各地教育行政部门要对辖区内校外培训机构填报的信息逐一核查，标记运营状态，形成本地区校外培训机构底数。

11月中旬起，教育部将会同有关部门对各地底数核查情况组织抽查，并对各地完成情况、数据质量等进行专门通报。

通知强调，各地要充分认识摸清校外培训机构底数的重要性，精心组织，加快推进，确保“账账相符、账实相符”，对于数据不清、弄虚作假、瞒报欺骗、不担当不作为的，将严肃问责。

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