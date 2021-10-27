人民网北京10月27日电 （记者孙竞、李依环）在北京冬奥会倒计时100天之际，北京冬奥组委今天在京举办《冬奥会体育项目名词》发布暨冬奥术语平台V3版交付仪式。

《冬奥会体育项目名词》和冬奥术语平台收录的名词涉及北京冬奥会和冬残奥会全部竞赛项目，覆盖中、英、法、日、韩、俄、德、西班牙八个语种，旨在为北京冬奥会的口笔译人员、志愿者、运动员、裁判员、新闻媒体工作人员提供服务。

记者了解到，2017年，教育部、国家语委与北京冬奥组委联合启动“北京冬奥会语言服务行动计划”，组织协调有关单位、高校、科研机构、企业和社会力量，为本届冬奥会举办创造良好语言环境，提供优质语言服务。

教育部副部长、国家语委主任田学军介绍，《冬奥会体育项目名词》和冬奥术语平台V3版是“北京冬奥会语言服务行动计划”的重要成果，将为北京冬奥会的高质量举办提供语言保障，也将在促进冬奥文化传播、弘扬奥林匹克精神、推动构建人类命运共同体等方面发挥积极作用。

北京冬奥组委副主席杨树安指出，高水平的语言服务，是高质量办赛的基础，也是主办国家、主办城市国际形象和国际竞争力的体现。《冬奥会体育项目名词》的发布和冬奥术语平台V3版的正式交付，打造了纸质书籍和网络在线平台融合出版、相互联动的新模式，是冬奥语言服务历史上的首创，也是我们为国际奥林匹克运动发展贡献中国智慧和中国方案的具体体现，将成为本届冬奥会的重要文化遗产及奥林匹克精神传播的重要载体。

据介绍，《冬奥会体育项目名词》，按照冬奥会的项目类别，从术语库13余万条术语中选择了近3000条核心竞赛术语，每个词条以8个语种词条意义对齐的方式呈现，同时实现与数据库联动，书中提供了数据库的链接入口，方便赛会工作人员和普通大众使用。该书是是全球第一本多语种对齐的与冬奥会相关的词典。

目前，冬奥术语平台包含中文术语27022条、英文术语30015条、法文术语19166条、日文术语12388条、俄文术语16111条、韩文术语11135条、德文术语9539条，西班牙文术语7100条，共计13.2万条。所有术语以数据库的方式存储，描述信息包括：释义、来源、使用实例、分属的子领域等。该库成为目前世界上规模最大的冬奥运动多语术语库。

此次冬奥术语平台V3版发布后，将面向公众开放，扩大冬奥术语平台的用户范围。公众不仅可以查询《冬奥会体育项目名词》中的八个语种核心冬奥体育竞赛术语，还可以查询未来由冬奥组委、冬奥语言服务志愿者不断更新的新增术语，以此确保北京冬奥会语言服务工作中能够使用最新、质量最高、最权威的多语言术语数据。

(责编：李依环、秦华)