近日，“首都高校冬奥、冬残奥志愿者誓师大会暨首都青少年迎冬奥倒计时100天冰雪嘉年华”活动在北京体育大学举行，首都65所志愿者来源高校在线上同步参加活动。此次活动由北京团市委联合市委教育工委共同主办。

北京市常委、教育工委书记、市运行保障指挥部人力资源及志愿者工作组组长夏林茂在誓师大会上做动员讲话，他高度赞扬和肯定了志愿者领域的工作，并鼓励志愿者们在服务冬奥中贡献青春力量。夏林茂寄语广大志愿者，一是要把握机遇、历练自己，为冬奥会提供高质量服务；二是要弘扬精神、展示风采，持续擦亮首都志愿服务“金名片”；三是要劳逸结合、遵章守纪，以自身平安助力冬奥平安。

誓师大会结束后，在志愿者来源高校舞动的校旗展示中，首都青少年共迎冬奥倒计时100天冰雪嘉年华活动正式开幕。

北京体育大学党委书记、校长曹卫东致开幕辞。他表示，举办北京冬奥会，是我国重要历史节点的重大标志性活动，意义重大，使命光荣。希望通过冰雪嘉年华活动的举办，带动大学生上冰雪，带动首都青年人上冰雪，带动“三亿人上冰雪”，以昂扬的精神面貌迎接北京冬奥会的顺利召开，为冬奥的成功举办贡献青春力量。

团市委副书记钟棉棉介绍“青力冬奥”品牌活动。国际雪车联合会和冬季奥运项目国际体育联合会协会主席伊沃·费里亚尼，北京冬奥组委运动员委员会主席杨扬等以视频的形式为本次活动送上祝福。

据悉，近年来，北京体育大学深入贯彻北京冬奥会筹办工作重要指示，全面落实“四个办奥”理念，对标“简约、安全、精彩”办赛要求，发扬“使命在肩、奋斗有我”的精神，把服务国家战略、投身伟大实践作为使命担当，在冬奥备战参赛、科技助力、志愿服务、训赛设施运行、国际学术交流、思政宣讲、各类专业技术人员培训、冬奥项目普及和冬奥遗产保护以等领域全面发力，以强烈的政治责任感和历史使命感，高质量完成冬奥会备战和筹办工作。

(责编：林禹彤(实习生)、秦华)