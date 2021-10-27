郭慧岩

原标题：“万人岗”出圈 人岗匹配才是最佳项

2022年国考报名已结束，让人没想到的是，仅招1人的西藏阿里地区邮政管理局“一级主任科员及以下”一职“火”出了圈，报名人数超过2万人，被人们称为“万人岗”。

这个岗位为啥这么火，不是因为它提供的待遇有多高、工作环境有多好。相反，阿里地区海拔比较高，工作环境比较困难。此岗位是本次国考16745个职位中唯一的“三不限”的职位，政治面貌、基层工作最低年限、服务基层项目工作经历均“不限”，学历也仅为本科及以上即可。据媒体报道，西藏自治区邮政管理局一位工作人员称，阿里地区海拔比较高，考虑那边比较艰苦，工作环境也比较困难，所以没有限制专业，也没有限制其他。

我相信在这2万余名报名者中，不乏真心想支援边远地区建设、热爱邮政事业的人；不可否认其中也有不少人“为了考而考”，根本没想过如果被录用如何选择的问题；还可能有人将其当成跨进“体制内”的通道，在获得公务员编制身份后试图调岗。无论抱有哪种想法，只要合法合理，外人也不便说什么。但值得思考的是，如果不是真心喜欢某方面的工作，或者只是将某个岗位视为跳板，那即便最终成功被录用，能在这个岗位踏踏实实工作的几率又有多大？

在职位选择上，除了要考虑报考门槛、待遇、前景等因素外，自身的职业志向和发展规划也要作为重要考虑因素之一。如果所从事的工作恰好与兴趣相吻合，这无论对于用人单位，还是对于自己来说，都是幸运的。反之，非但自己在岗位上不如意，也会挡住真正喜欢该岗位的人通往“开心”的路，这无疑是一个“多输”的结局。

我们经常说人生中作出各种抉择要理性，不盲从、不盲目，这同样适用于国考。确定报考岗位之前，首先要冷静地问问自己是否有长期从事这份工作的意愿，至少能坚持完成最低服务年限。而且，现在的公务员早已不再是传统印象里的“铁饭碗、有油水、稳定、风险小”，和大多数职业一样，对日常工作绩效有了更高的要求。

国考职位选择中的另外一个问题是：招录岗位条件门槛过高或者过低，都有可能造成人岗不匹配。在设置公务员招考条件时，要充分衡量岗位工作环境、专业性、工作强度，不应片面追求高条件、高标准。同时，也要增强报名人数等信息更新的实时性，缓和“冷热不均”甚至“两级分化”的现象，增强人与岗的契合度。

说到底，国考只是人生择业的一个通道、一个路径，无论考与不考，无论选择什么岗位，最关键的是要对自己的前途负责，这样于自己、于岗位、于建设更高质量的公务员队伍才都有利。

(责编：林禹彤(实习生)、温璐)