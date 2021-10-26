人民网北京10月26日电 （记者孙竞、李依环）今天，教育部召开新闻发布会，介绍2018年8月以来相关部门综合防控儿童青少年近视工作情况。国家卫生健康委疾控局副局长吴良有表示，三年来，近视早发情况得到了一定缓解，低度近视发展为高度近视放缓。但近视低龄化的问题仍然突出，影响视力健康的危险因素还广泛存在。

吴良有介绍，2020年，全国幼儿园大班6岁儿童近视率与2019年相比是持平的，小学低年级学生近视率都低于2018年的监测水平。在近视学生中，2020年中高度近视比例较2018年下降了0.6个百分点，其中初、高中学生的高度近视较2018年下降了0.5个百分点，高度近视防控取得了一定成效。

吴良有表示，将继续采取有针对性的举措，推进近视防控各项措施：一是立足早发现早干预。确保0-6岁儿童每年眼保健和视力检查覆盖率达90％以上，逐步推动视力健康电子档案建立和信息化建设。二是扩大典型示范效果。继续推动做好183个试点区县先行先试，“以一带一”，启动实施第二批试点工作。同时，注重发挥中医药特色技术和方法在近视防控中的作用。三是强化专业支撑。全面加强监测与评估，在地市级全覆盖的基础上，2021年争取实现辖区内县（区）监测全覆盖。四是发挥卫生监管合力。开展学校、托幼机构、校外培训机构随机监督抽查工作，抽检教室采光照明等达标情况。联合相关部门切实加强监管执法，规范近视矫正服务，紧盯防控目标和责任落实。五是开展全方位的社会动员。举办第二届高峰论坛，开发儿童青少年近视防控科普库，宣传典型和优秀案例，形成氛围。六是统筹推进学校卫生工作。加强队伍建设，陆续把各市县疾病预防控制机构学校卫生队伍建立起来，以近视防控为突破口，在肥胖、心理、脊柱侧弯等疾病防控方面同步发力，全面推进儿童青少年健康各项工作。

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