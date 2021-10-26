人民网北京10月26日电 （记者孙竞、李依环）教育部日前印发通知，部署从严从紧做好2021年秋冬季教育系统疫情防控工作。通知要求，各地各校要分类精准掌握师生健康状况和行程轨迹，减少师生跨区域出行，及早科学谋划今年寒假安排。

通知指出，要严格落实高等学校、中小学校和托幼机构新冠肺炎疫情防控技术方案（第四版）要求，根据属地疫情防控政策，加强校门管理，做到入校人员身份核验、健康码核查和体温检测全覆盖。要加强与属地卫生健康、疾控等部门协作，强化人员、物资、隔离场所和核酸检测能力等应急储备。要持续推进新冠病毒疫苗接种。

通知提到，要分类精准掌握师生健康状况和行程轨迹，持续加强健康教育，多渠道多形式引导师生严格遵守疫情防控有关规定、自觉履行社会责任，减少跨区域出行，坚持戴口罩、勤洗手、常通风，持续做好个人防护。

通知强调，各地教育部门和高校要严格大型聚集性活动防疫要求。坚持“非必要不举办”“谁主办谁负责”原则，加强大型聚集性活动审批与管理。鼓励采用线上方式举办活动，确需线下举办的，应坚持属地管理原则，经当地应对疫情联防联控机制（领导小组、指挥部）审批同意后方可举办，同时要严格落实疫情防控措施，严控活动规模、时长。

教育部要求，各地教育部门和高校要统筹做好秋冬季传染病防控。大力开展新时代校园爱国卫生运动，坚持人、物、环境同防，坚持多病共防，结合秋冬季常见呼吸道、肠道等传染病特征，加强学校传染病监测、预警和处置，鼓励师生接种流感疫苗，降低与新冠肺炎叠加流行风险。加强教室、宿舍、食堂、卫生间、图书馆等重点场所和各类公用设施、物品的清洁消毒，加大高频接触使用部位消毒频次。要高度重视学校食品安全管理，及早排查风险和隐患，严防发生校园食品安全事件。

在寒假安排上，教育部要求，各地教育部门和高校应按照当地党委和政府统一安排，根据学校教育教学任务完成情况和国内疫情形势，结合师生意愿和需求，及早科学谋划今年寒假安排。

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