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国家卫生健康委疾控局：全国仍有4成学生每天看视频时间超过2小时

2021年10月26日10:18 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月26日电 （记者 郝孟佳、孙竞）今天，教育部召开新闻发布会，介绍2018年8月以来相关部门综合防控儿童青少年近视工作情况。国家卫生健康委疾控局副局长吴良有表示，儿童青少年近视低龄化问题仍然突出，2020年监测显示，全国各地6岁儿童近视率都超过9%，最高的达到了19.1%。

吴良有表示，高度近视学生比例仍然较高。2020年，全国有近10%的近视学生为高度近视，且占比随着年级升高而增长。幼儿园6岁儿童中，有1.5%为高度近视，高中阶段达到了17.6%。

监测显示，近视的危险因素仍广泛存在。2020年监测显示，全国仍有6成学生每天户外运动时间不足2小时，4成学生每天看视频时间超过2小时。此外，像教室采光照明不达标、课桌椅高度不合格等因素，也对近视防控产生了不利影响。

此外，家长认知仍需提高。当前家长对儿童青少年近视危害以及防控工作重要性仍缺乏正确认识，还没有充分发挥出引导和监督的作用。

(责编：郝孟佳、秦华)

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