人民网北京10月26日电 （记者 郝孟佳、孙竞）今天，教育部召开新闻发布会，介绍2018年8月以来相关部门综合防控儿童青少年近视工作情况。全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制办公室主任、教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰介绍，2018年全国儿童青少年的总体近视率53.6%，2019年总体近视率下降为50.2%，比2018年下降了3.4个百分点。

“三年来，全国儿童青少年的总体近视率下降了0.9个百分点。”王登峰表示，受新冠肺炎疫情影响，2020年全国儿童青少年总体近视率为52.7%，较2019年上升了2.5个百分点，但较2018年仍下降0.9个百分点，基本实现了近视率每年下降0.5个百分点的防控目标，儿童青少年近视防控工作取得了明显进展。

“从最近的统计数据来看，从2018年到2020年，小学一年级的近视率基本持平，约为14%。”王登峰说，近视是不可逆的，要降低近视率，并不是去治疗那些已经近视的孩子，而是要让没近视的孩子不要发生近视，同时让已经近视的孩子，不要进一步加重。

“综合防控儿童青少年近视，突出强调综合的问题。”王登峰说，儿童青少年的近视是个人的学习方式、生活方式和休闲方式的一个综合性结果，同时又和对儿童青少年的评价和激励机制、近视影响因素的社会治理方式、家校的互动模式都密切相关。一个小小的近视问题，要把它整治起来，就涉及到方方面面，需要综合施策。

王登峰说，教育部将继续推进儿童青少年近视防控工作。第一，切实采取措施，落实“一增一减一保障”。切实减轻学生的课业负担和校外培训负担，给学生更多的在阳光下运动的时间，保障学生充足的睡眠。推进体育、美育和劳动教育的教学改革，让学生真正享受到运动的乐趣，能够感受到艺术的魅力，体验到劳动的价值。推进教育评价改革，特别是涉及到对学生的评价、对学校的评价、对教育发展水平的评价、对教育行政部门和地方政府办教育效果的评价，要真正落到实处，才能够真正调动学生、老师、学校、家长和社会五大责任主体共同努力，做好儿童青少年近视防控工作。

第二，改善物理条件或者环境条件。视觉环境的改善，对于儿童青少年视力的保护是至关重要的，除了教室、自习室、实验室、图书馆光照条件改善之外，儿童青少年在居家环境下，在阅读和相关的用眼的环境下也要改善。

第三，下大力气加强眼视光专业队伍的建设和学校卫生保健队伍的建设，真正做好学生健康、身心健康，包括视力健康的保驾护航。

第四，做好市场监管的工作。对于眼视光行业，特别是涉及儿童青少年验光、配镜的相关部门、行业要进行标准化建设，要加大监管的力度。

第五，管理措施要真正硬起来。一是教育部要更加坚定地推进五项管理，落实 “双减”的要求。这是一个全方位呵护儿童青少年视力健康的重要举措。二是加强督导检查，进一步加强对省级人民政府落实儿童青少年近视防控工作的评议考核，推进儿童青少年视力保障工作。

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