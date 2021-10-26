人民网北京10月26日电 （记者何淼）延安精神与中国青年研究中心（以下简称“中心”）第一次会议暨学术委员会聘任仪式近日在北京理工大学（以下简称“北理工”）举行。中国延安精神研究会常务副会长令狐安、常务副会长兼秘书长艾平、副会长李卫红，教育部社科司司长徐青森以及来自全国多所高校和相关领域的专家、教授出席会议。

中心是由中国延安精神研究会与北理工共同发起成立，旨在立足红色基因，用好红色资源，强化立德树人，更好地在全国广大青年中研究、宣传、践行中国共产党在长期奋斗中铸就的伟大精神，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。

图为延安精神与中国青年研究中心学术委员会聘任仪式现场。北京理工大学供图

会上，中心聘任清华大学吴潜涛教授为学术委员会主任委员，聘任10名相关领域知名专家为学术委员会委员。艾平和赵长禄共同为主任委员和委员代表颁发聘书。

徐青森在会上介绍了教育部相关工作开展情况，对中心开展深入研究提出三点意见，一是在教学资源建设上开展深入研究，推进延安精神有效融入高校人才培养整体设计，加快研究成果向教育教学转化，助力思政课改革创新；二是在创新教学方法上进行积极探索，针对当代大学生群体特点，探索将现代教育技术手段与思想政治教育有机结合，推进红色育人资源开发，丰富教学内容，实现开放共享，为“大思政课”建设发挥积极作用；三是在发挥智库作用方面持续发力，努力将中心打造成为研究宣传延安精神、服务思想政治教育的高水平智库。

北理工党委书记赵长禄在讲话中表示，成立中心既是对北理工的信任，也是对学校的鼓舞和鞭策。下一步中心将聚焦宗旨，扎实开展工作，一是进一步加强对延安精神的深度宣传阐释；二是进一步突出中心鲜明育人导向，将中心纳入“三全育人”工作体系，融入立德树人机制建设，打造红色基因融入大学生思想政治教育的标杆和践行社会主义核心价值观的一流平台；三是进一步支持人才与成果的快速孵化和产出。

据北理工党委宣传部部长蔺伟介绍，中心是学习、研究、宣传和践行延安精神的学术性组织，在中国延安精神研究会和北理工的共同领导下开展工作。中心主任由李卫红、赵长禄共同担任，执行主任由北理工党委副书记包丽颖担任，秘书处设在北理工，学术委员会负责谋划中心理论研究远景规划，审议和组织重大课题研究工作，并推动中心与国内相关单位开展学术交流与合作。

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