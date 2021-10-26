孙龙飞、陈晨曦

原标题：国家体育总局发布《“十四五”体育发展规划》

本报北京10月25日电 国家体育总局25日在官网发布了《“十四五”体育发展规划》，《规划》由15个部分组成，分三大板块，对“十四五”体育改革发展进行了全面部署，围绕体育强国建设，力求推动“十四五”体育重点领域实现高质量发展。

《规划》按照体育的各个领域来阐述“十四五”时期体育改革发展的主要任务，安排了12个部分，分别是全民健身、竞技体育、青少年体育、体育产业、体育文化、体育对外交往、北京冬奥会备战与冰雪运动发展、体育科教信息及体育人才、体育法治、反兴奋剂、行业作风建设、体育服务经济社会发展等。

《规划》提出的目标主要有：全民健身水平达到新高度，竞技体育实力再上新台阶，青少年体育发展进入新阶段，体育产业发展形成新成果，体育文化建设取得新进展，体育对外交往作出新贡献，体育科教工作达到新水平，体育法治水平得到新提升等。

《 人民日报 》（ 2021年10月26日 14 版）

(责编：丁元贺(实习生)、温璐)