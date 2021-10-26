原标题：北京各类培训机构已压减60%

本报讯 北京市有序稳妥推进“双减”工作，在市教委增设校外培训工作处，选派200余名驻区、驻企联络员联系各区和企业。目前线下学科类无证机构压减率98%，原有各类培训机构压减比例60%；同时开展中学教师开放型在线辅导，覆盖全市初中学生，并以中考中招改革撬动义务教育减负。

校外培训机构治理方面，北京研制“营转非”“备改审”方案，以政策突破解决治理难题。线下学科类无证机构压减率98%，原有各类培训机构压减比例60%，无证机构动态清零的区12个。累计对120多家机构予以通报、对多名教师调离教师岗位，对多家违规企业顶格罚款1500余万元，从严从快大力整顿校外培训营销乱象，市属媒体、公共场所等全面停播培训广告。要求机构“应退尽退、能退尽退”，指导学生家长通过消课、退费、诉诸法律等方式妥善解决退费难问题。成立校外培训矛盾纠纷诉前调解中心，进行针对性处置化解。同时积极帮扶引导培训机构转型，多措并举提供22万余个岗位促进教培行业人员转岗再就业；制定学科类培训机构退租工作的指导意见，帮助机构渡过难关。

校内教学方面，北京市持续发力推进基础教育综合改革。严格按照课程标准开展教学，坚持不超纲、不超标、不超前教学，布置作业，命题考试等，坚决刹住“抢跑”学习之风。全面提高课堂教学质量，建设线上线下融合的双师课堂，选取200所试点学校，远郊区至少20%课时采用双师课堂并排入课表。在部分区开展主要课程试点，部分学科实行城区和郊区结对，共享优质课程资源。开展中学教师开放型在线辅导，覆盖全市初中学生。不断丰富课后服务供给，把课后服务与教育教学一体设计、整体推进，制定实施意见，做到义务教育学校全覆盖、学生全覆盖、周一至周五时间全覆盖。积极研制考试招生改革方案，坚持以中考中招改革撬动义务教育减负。同时按照先教师后校长、先小学后初中、先试点后推开的原则，试点推进校长教师区域交流轮岗、骨干教师均衡配置、普通教师派位轮岗。（记者 雷嘉）

(责编：温璐、熊旭)