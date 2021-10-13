人民网南昌10月13日电 （记者熊旭）今天，第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛同期活动——全球数字化教育云上峰会在南昌召开。教育部高等教育司一级巡视员宋毅在致辞中表示，高等教育必须超前识变、积极应变、主动求变，充分利用信息化手段，促进信息技术与教育教学的深度融合，大力发展“互联网+教育”“智能+教育”，为全面提升中国高等教育质量，加快实现高等教育现代化贡献力量。

江西省教育厅厅长郭杰忠指出，本次云上峰会召开是为了全面贯彻全国教育大会精神和新时代全国高等学校本科教育工作会议精神，落实《关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》的要求，探讨在信息技术与教学深度融合背景下，智慧教育与课堂教学的改革创新，及其如何全面提升人才培养能力，实现高等教育高质量内涵式发展。

“学校积极推动在线开放课程建设，既注重依托学校优势学科打造精品在线开放课程，也注重根据学校的本科人才培养需要，加强公共基础课、通识教育课程、大类核心课程、教师教育课程、创新创业课程、专业核心课程等校级示范性在线开放课程建设。”南昌大学校长周创兵介绍，学校在国内大型慕课平台推出多门课程，并有两门课程入选首批高校在线教学国际平台——爱课程和学堂在线。

据悉，本届峰会以“数字赋能教育创新，技术引领学习革命”为主题，聚焦促进信息技术与教学深度融合背景下智慧教育与课堂教学改革创新，全面提升人才培养能力，实现高等教育高质量内涵式发展，来自教育领域的专家、学者、学生代表等400余人出席峰会。

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