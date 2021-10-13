人民网北京10月13日电 （记者熊旭、孙竞）今日，第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛在南昌大学正式拉开帷幕。经过激烈角逐，有1085个项目入围总决赛，百国千校学子将通过线上线下的形式切磋创新创业成果。

第七届大赛以“我敢闯、我会创”为主题，共有来自121个国家和地区的4347所院校、228万余个项目、956万余人次报名参赛。今年大赛还增加了参赛人员年龄不超过35周岁的限制，让更多青年学生有展示机会。

本届大赛新设“本科生创意组”，并设置单独的晋级通道，保障在校大学生深度参赛，让更多创新创业的“未来之星”能脱颖而出。大赛同期举办的“创新创业成果展”，还将突出展示各地各高校落实立德树人根本任务、培养大众创业万众创新生力军的成果。

大赛围绕“精准策划、精心组织、精细实施、精美呈现”的工作思路，确定了“1+6”系列活动，“1”是主体赛事，“6”是6项同期活动，包括“慧秀中外”国际大学生创新创业成果展、“慧智创业”中国民族品牌主理人“面对面”、“慧展华彩”历届大赛优秀项目对接巡展、“慧治创新”全球生态文明智慧化高端论坛、“慧云闪耀”全球数字化教育云上峰会、“慧聚未来”国际青年学者前沿思辨会。

据了解，第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛由教育部等12个中央部委单位和江西省人民政府共同主办，南昌大学、南昌市人民政府承办。该赛事自2015年创办以来，已成为我国深化创新创业教育改革的重要载体、实现世界大学生创新创业梦想的舞台、中外人文交流的平台。

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