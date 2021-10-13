原标题：为多孩家庭配租公租房 鼓励生育需要“实惠”

近日，北京市朝阳区发布公告，优先向未成年子女数量较多的轮候家庭配租公租房。此前，北京市住建委于8月印发《关于加强公共租赁住房资格复核及分配管理的通知》，其中明确：为落实国家政策，对未成年子女数量较多的家庭，可以免去轮候和摇号，直接发放选房通知单组织选房。

“三孩”政策放开后，构建与之相适应的配套生育支持体系，一些地方已经有所行动。在北京之前，四川攀枝花、甘肃临泽等地，都提出要对二孩、三孩家庭发放生育补贴或购房补贴。北京对首批多孩家庭直接配租公租房，则是全国首个在公租房分配上向多子女家庭倾斜的城市。从发放补贴到配租公租房，各地有关部门的种种举措，预示着政府以“实打实”的方式鼓励生育，正在成为现实。

当前，育龄夫妇“生育焦虑”的主要来源，就是对生育成本的顾虑。抚养成本、教育成本、住房成本……对有意生育的年轻人而言都是不容小觑的“拦路虎”。这些因素在不同的地区会有不同的侧重，在北京这样的一线城市，住房问题可能是最影响人们生育行为的因素之一。因此，北京提出为多孩家庭配租公租房，相当具有针对性。据统计，目前北京全市公租房轮候家庭中，拥有两个及以上未成年子女的家庭共有近3000户，是个不小的群体。切实解决他们的住房需求，既能释放鼓励生育的态度，也是有利民生的务实之举。

对于大城市的住房问题，有关部门早有关注。近几年，各地保障性住房建设力度明显加大。今年7月印发的《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》就明确要求，要增加公共租赁住房供给，鼓励地方探索更好的经验，下大力气解决大城市住房突出问题，相关政策主要惠及对象之一就是育龄青年。加强对育龄青年的住房保障力度，并为已经生育的家庭提供直接的福利，自然能减少他们的生育顾虑。

社会的生育观念，除了受到生育政策的影响，也与一系列经济社会因素有关。在生育政策放开后，着力化解各种影响生育的社会阻力，显得愈发重要。最近几年，无论是对“房住不炒”的坚持，还是推动“双减”政策实施，许多民生政策，都有改变不利于生育的社会结构的作用，与生育政策的放开形成了呼应。

从国外鼓励生育的经验来看，要改变社会的生育观念和行为惯性，不是一件容易的事，涉及的是一个系统性工程。此前，中央政治局会议强调，要将婚嫁、生育、养育、教育一体考虑，加强适婚青年婚恋观、家庭观教育引导，对婚嫁陋习、天价彩礼等不良社会风气进行治理，提高优生优育服务水平，发展普惠托育服务体系，推进教育公平与优质教育资源供给，降低家庭教育开支。这些综合性举措，都与鼓励生育的指向有关。要把这样的系统性工程做好，有关部门在制定公共政策时，要知道年轻人的生育顾虑到底在哪儿，如此才能对症下药。

此外，不能忽视的一点是，鼓励生育、构建生育友好型社会，既需要有针对性地解决阻碍生育的“痛点”，也要树立系统性思维，看得更加长远。毕竟，人们的生育选择，与他们对社会发展的预期息息相关。人们对社会发展向好的预期越强，生育信心自然就越足。在这重意义上，着力于构建一个充满希望和活力的社会，让年轻人有充分的获得感，才是“稳生育”最大的实招。(朱昌俊)

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