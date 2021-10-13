原标题：孩子“一喷一吸”完成疫苗接种

本报讯 日前，北京青年报记者从北京经开区社会事业局获悉，该局向北京市提出申请，在区内医疗机构北京爱育华妇儿医院首次上线鼻喷流感疫苗接种服务，可为3至17岁人群提供流感疫苗接种服务。

昨天上午，北青报记者在北京爱育华妇儿医院看到，一早就有家长带着孩子前来预约和咨询鼻喷流感疫苗接种。家长在现场问得最多的就是鼻喷式流感疫苗的效果如何，不少低龄小朋友在得知不用打针后，神情放松下来。“一喷、一吸”，在医生的操作下，几秒钟完成接种。从鼻喷式疫苗的装置来看，此款流感疫苗只需在每个鼻孔喷0.1毫升便完成了接种。鼻喷流感疫苗和普通针剂疫苗一样，也是一年接种一次。

据院方介绍，启动接种两日以来已有50余个孩子接种了这款疫苗。不过北青报记者在现场也发现，因为有些儿童患有鼻炎或者有鼻炎史等呼吸系统问题，无法接种鼻喷流感疫苗，只能使用传统针剂疫苗。据悉，鼻喷流感疫苗是通过鼻喷给药的方式，让疫苗通过鼻黏膜吸收进入体内，从而产生免疫，达到消灭病毒、预防流感的目的。鼻喷流感疫苗属于二类疫苗，本着自愿接种的原则，一剂价格323元。

2020年，由长春百克生物研制的冻干鼻喷流感减毒活疫苗上市申请获批，这也是国产首款鼻喷式流感疫苗，中国疾控中心将鼻喷流感疫苗设置为常规推荐疫苗。鼻喷流感疫苗比针剂流感疫苗多了一种免疫形式，即黏膜免疫，所以接种后会产生更好的免疫效果，且接种3日后就可产生黏膜免疫的LGA抗体，比针剂产生抗体更快。需要注意的是，喷鼻式疫苗适合接种的年龄段在3至17岁之间，同时，对鸡蛋或者流感疫苗成分敏感、患有鼻炎以及正服用阿司匹林的孩子都不宜接种。（记者 李佳）

(责编：温璐、李依环)