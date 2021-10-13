夏林茂

习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话中指出：“我们要继续弘扬光荣传统、赓续红色血脉，永远把伟大建党精神继承下去、发扬光大！”红色是中国共产党、中华人民共和国最鲜亮的底色。新的征程上，要大力弘扬伟大建党精神，传承红色基因，坚持铸魂育人，培养担当民族复兴大任的时代新人，让党和国家事业后继有人、薪火相传。

习近平总书记强调：“红色基因就是要传承。”中国共产党自成立之日起就把马克思主义写在自己的旗帜上，赋予中国共产党人崇高的社会理想和价值追求。红色基因融入中国共产党人的精神血脉，代代相传，成为我们党战胜一切强敌、克服一切困难、夺取一切胜利的精神力量源泉。北京教育界具有传承红色基因的光荣传统，坚持用党的创新理论铸魂育人，在党的历史上发挥了重要作用。十月革命胜利后，以李大钊为代表的北京高校师生率先在中国传播马克思主义，发起马克思学说研究会，建立北京的共产党早期组织，播下党的红色火种。在学习和传播理论的同时，北京高校师生积极投身工农运动，在马克思主义和工农革命实践之间架起一座桥梁，促进马克思主义同中国工人运动相结合。在新民主主义革命时期，北京高校师生在党的领导下舍生忘死、赴汤蹈火，诠释爱党爱国爱民的拳拳初心，为党的事业发展和新中国成立贡献了重要力量。在社会主义革命和建设时期，北京各级各类学校师生响应党的号召，积极投身抗美援朝和“两弹一星”事业，保卫祖国，服务国家建设。在改革开放新时期，北京教育系统衷心拥护和参与改革开放，培养出一大批高素质人才，为推进中国特色社会主义伟大事业作出了应有贡献。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视教育工作，坚持优先发展教育事业，推动教育改革发展取得显著成就。北京教育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，传承红色基因，奋勇担当、开拓进取，展现出忠诚于党和服务国家的精神品格。在脱贫攻坚伟大实践中，北京市1300多所院校承担脱贫攻坚专项任务，1.7万多名干部教师赴受援地挂职和支教，覆盖18个省份40多个地区的100多个县旗市。在抗击新冠肺炎疫情斗争中，北京大学援鄂医疗队等克服困难、逆行出征，毅然担起抗疫使命。在科教兴国的第一线，北京教育系统始终关注国家和民族发展需求，发扬敢为天下先的精神，探索协同创新中心建设，创新一线教师岗位津贴等制度，大力推进“双减”工作，切实减轻了学生课业负担和校外培训负担。

习近平总书记指出：“革命传统教育要从娃娃抓起，既注重知识灌输，又加强情感培育，使红色基因渗进血液、浸入心扉，引导广大青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。”青少年是实现第一个百年奋斗目标的亲历者、见证者，更是实现第二个百年奋斗目标、全面建成社会主义现代化强国的生力军。北京教育系统坚持为党育人、为国育才，广撒深播“红色种子”，引导广大青少年把个人奋斗融入党和人民事业，努力成长为全面建成社会主义现代化强国的强国一代。

抓好青少年群体的党史学习教育。结合青少年特点，组织开展“永远跟党走”主题教育活动，通过“名师大家讲党史”、“四史”知识竞赛等立体式教育体验，大力营造沉浸式党史学习教育氛围，教育引导青少年在深学细悟中赓续精神血脉，从红色基因中汲取强大力量，厚植爱党爱国爱社会主义情感，自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者。

推动思政小课堂与社会大课堂互联互动。组织专家把“旧北平”到“新北京”的光辉历程，特别是把习近平新时代中国特色社会主义思想在京华大地的生动实践编写成教学案例，教育引导青少年在思政小课堂中感悟党的创新理论的思想魅力和实践伟力。贯彻“大思政课”理念，组建首都师生服务保障中国共产党成立100周年庆祝活动宣讲团，结合参与活动体会深入宣讲习近平总书记“七一”重要讲话精神，挖掘用好党和国家的重大庆典活动留下的宝贵精神财富，在社会大课堂中传承红色基因。

用好红色资源打造特色课程。组建“北京教育红色基因”研究专班，组织拍摄反映学校历史发展中红色育人元素的电视专题片，做好党与北京教育百年发展的史料汇编，努力呈现党领导发展教育的精神图谱。充分发挥爱国主义教育基地作用，建立校馆联合实践育人机制，鼓励青少年到红色基地学习实践，参与文化传播和志愿服务，将红色场馆教育作为北京特色课程纳入教育教学，引导广大青少年在服务中受教育、长才干，在润物无声中自觉坚定理想信念、校正价值追求，矢志不渝听党话、跟党走。

（作者为中共北京市委常委、市委教育工委书记）

《 人民日报 》（ 2021年10月13日 09 版）

(责编：李依环、温璐)