原标题：江苏泰州：“凤还巢”九年情暖返乡学子

暑期实践还没结束，就有许多家长打来电话，提出延长实践时间的需求，这让“凤还巢”暑期实践的组织方——团江苏泰州市委陷入了“幸福的烦恼”。

泰州别名“凤城”。“凤还巢”高校学生暑期实践，是由泰州市人才办、团泰州市委“凤城青年人才集聚计划”联合主打的品牌活动，已经连续举办了9期，深受泰州籍大学生的欢迎和追捧。

进入第九个年头，“凤还巢”进一步升级。今年，团泰州市委发动市、县（区）两级，分别从党政机关、金融单位、规上企业、国资管理、公益事业、基层服务、科研平台、医疗机构、法律服务九大类千余家单位中选配了3000多个岗位，成功吸引1605名省内外高校学生到岗实习，再次刷新了岗位数和人数纪录。

大学生主动上抗疫一线

今年“凤还巢”与往年不同。南京和扬州先后发生新冠肺炎疫情，泰州的疫情防控形势一下子严峻起来。“我们年轻，我们先上！”处在村、社区岗位上的623名大学生，纷纷向属地团组织申请，奔赴疫情防控一线，充实到基层的抗疫力量中。

在兴化市沙沟镇，常州大学学生胡玥的工作是协助镇村进行流调初筛。“任务最多的时候，我们几个人每天要承担1200多人的流调任务，通宵不断打电话，反复确认”。“这个假期不是最舒适的，却是内心最充实的”“最大的收获是责任心”……同学们在担当中不断成长。

“之前来过一次泰州，觉得这里很美，希望能在这里经历一轮充实的实践。”7月6日下午，来自东南大学的研究生李文露在电话里提出诉求。李文露既不是泰州本地人，也没有在泰州的实习工作经历。通过学校团委官微发的信息，她就被这座城市吸引了过来。据统计，共有58名外地学生来泰州参加社会实践。

炎炎夏日、骤雨突击，台风登陆、疫情来袭……给大家日常工作带来了很大挑战。“短短6周时间，同学们表现出了强大的适应能力，在岗位见习和‘七个一’实践活动中表现亮眼。”团泰州市委书记翟文周说，“深化‘凤还巢’高校学生暑期实践，这些年我们一直在摸索新做法、争取强保障。今年，我们不仅制定了《学分管理细则》强化学生管理，还精心制作了学子通讯录和《知乡印集》，让同学们打卡留念，留下美好回忆。”

把青春献给乡村振兴

扬州大学农林经济管理专业学生袁佳月说，通过“凤还巢”暑期实践，自己在实现创业梦想、助力乡村振兴的道路上又迈进了一大步。

在姜堰区白米镇实习期间，她碰上了难题，农户的丝瓜滞销了。经过调查，袁佳月发现丝瓜络具有独特的承重结构，是缓冲性能优良且环境友好的特殊材料，可应用于包装、消声、过滤、保温、减震等领域，有极大的商业价值和销售市场。于是，她向学校老师请教，利用自己所学专业知识，牵头开展甸河村丝瓜络产业延伸项目策划。目前，该项目已进入加工环节，成功带动56人就业。

乡村振兴，关键在人。今年，团泰州市委把乡村振兴作为组织青年学子开展活动的一个重要方向。“代言家乡味道，直播带货大练兵”专场助农直播，“云推”泰州最全最赞的美食攻略；发起游学乡村行动，组织参观现代农业产业基地；开展“红色足迹大寻访”，掀起“一条妙计献泰州”大讨论……

青仔公益暑托班是团泰州市委、泰州市民政局等单位利用暑期时间招募青年志愿者，连续7年为留守儿童、事实孤儿等困境青少年群体提供公益性质的托管服务。今年，青仔公益暑托班已覆盖全市所有乡镇，“凤还巢”的大学生成为孩子们暑期的良师益友。

“第一天下午布置的任务，学生晚上9点就能拿出备课笔记，第二天一大早赶到村里，给低年级的学生授课，而且课堂气氛非常好，孩子们非常喜欢，村里人都抢着来报名。”乡镇团干部给“凤还巢”大学生点了大大的赞。

“在‘双减’背景下，今年暑托班的服务对象数量大幅增加，管理压力明显增大，幸好有一帮大学生积极参与，整个工作不仅有条不紊，家长们也赞不绝口。”泰州市民政局副局长孙雷说，“守望乡村，奉献爱心，是我们办班的初衷。孩子们以后成为大学生，实现自己的人生梦想，也一定会把这份爱再带回来。”

搭建学子归乡“直通车”

6年前，邓刘浏第一次参加“凤还巢”暑期实践，在兴化市昭阳镇冷家村见习，负责“农家书屋”建设。2016年，她再次报名参加，在兴化市人社局锻炼，协助做好高校毕业生档案接收管理。

从村头到案头，从图书管理到档案管理，暑期实践经历在她心里埋下了服务家乡的种子。2018年，邓刘浏大学毕业后，选择回到泰州工作。

在各大高校，像邓刘浏这样想回家乡工作的泰州籍大学生不在少数。泰州每年培养输送上万名大学新生，他们分布在全国各大城市，很多人都渴望回到家乡、建设家乡。

根据泰州籍在外青年学子现状和需求，团泰州市委以城市为单位组建青年学子联谊会，更精准地联系服务广大在外学子，进一步搭建家乡和学子双向交流的平台。

“近一年，市人才办联合团市委先后在北京、西安、哈尔滨试点建设学子联谊会，取得了显著效果。”泰州市委组织部副部长、非公有制企业和社会组织工委书记鞠林红说，“今年暑假，我们又在南京、长沙、上海、武汉、重庆、天津等9个城市布局学子联谊会，在此基础上成立了泰州学子联谊会总会。据统计，现有的12个学子联谊会可覆盖服务泰州籍大学生2.6万余人。”

“新学年，我们将组织在京学子开展一次破冰联谊、一次党史竞赛、一次调研交流、一次家乡宣讲，通过4场活动增进彼此的友谊，同时还为大家提供城市指南、考研分享、学业互助、成长攻略等一系列便利。”清华大学学生、泰州学子（北京）联谊会会长宋佳承说。在8月25日的泰州学子联谊会总会成立大会上，12家联谊会都发布了下一学年的活动和服务菜单。

今年，团泰州市委择优选聘104名优秀大学生担任各地联谊会骨干，这些骨干将活跃在大学校园，为家乡泰州代言。团泰州市委还与当地的泰州商会和企业加强沟通对接，达成合作协议，为联谊会争取更多丰富资源。锦宸集团董事长李焕军说：“乡愁是最浓烈的，泰州学子联谊会建到哪里，我们在当地的分公司都会提供办公和活动场地，不遗余力地为他们开展活动提供帮助。”（记者 李润文 通讯员 仇俊逸 蒋林）

(责编：温璐、薄晨棣)