原标题：山东东营：开展“开学第一课”安全用电宣传

本报讯“同学们，假如你们放学的时候突然雷声大作、暴雨如注，你们可以到大树底下避雨吗……”近日，国网东营市东营区供电公司组织青年志愿者深入中小学校开展“开学第一课”安全用电宣传活动，让广大中小学生提高安全用电意识，远离用电意外伤害。

9月是开学季，为确保新学期各学校的用电安全，抢在新学期开学前给广大师生营造一个良好的供电环境，国网东营市东营区供电公司青年志愿者们紧密结合未成年人学习和生活等方面的用电特点，精心制订宣传教育方案，开展安全节约和绿色用电进校园活动。志愿者们将安全用电、涉电防护、触电急救、电力设施保护等相关内容，制作成宣传画册或宣传版面，通过发放画册、摆放展板或面对面说教等多种途径，积极开展安全用电宣传教育活动，引导中小学生科学正确用电，增强安全意识，提高防范技能和自我保护能力，从源头上规避用电风险。同时，认真检查学校内外用电安全隐患，发现问题及时向校方反馈，并督促、协助校方维护、整改，确保新学期学校用电设备健康可靠用电，为辖区内各中小学校备好“开学第一课”。

今年以来，该公司大力宣传安全用电知识，先后开展“安全用电进社区”“安全生产月”等为民服务活动，用实际行动践行“人民电业为人民”的企业宗旨。（韩飞）

(责编：温璐、薄晨棣)