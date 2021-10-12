原标题：山东济南：为新兴领域青年量身定制党史课

会议大厅，天花板上挂满了姹紫嫣红的鲜花，会场坐满了衣着时尚的年轻人，主席台上挂着鲜红的团徽和“活力青年高峰论坛暨新兴领域青年学党史强信念跟党走培训班”的会标，这是济南共青团举行新兴领域青年党史学习教育培训的一幕。

这期培训班由团济南市委指导，济南市团校、济南市百家青年社会组织青工委承办，参加学习的有网红、独立音乐人、街舞青年、网络作家及青年社会组织负责人等新兴领域青年代表。

这群青年在聆听济南市团校教师带来的关于济南早期党团组织建设的课程时，听得认真、记得仔细。培训结束后，济南街舞联盟负责人高鑫和小伙伴们交流时自豪之情溢于言表：“没想到咱们济南的革命历史也这样悠久，贡献这么巨大，杠赛来（济南方言，意为“很好”——记者注）！”

这次培训是济南共青团服务引领青年社会组织的一个缩影。

近年来，济南共青团始终牢牢把握共青团政治定位，不断加强对青年社会组织的联系服务。成立济南市百家青年社会组织青工委，优化社会动员方式，打通产业链条，构建抱团发展模式，实现了“1+1＞2”的聚变效应。

在工作中，团济南市委发现，随着青年社会组织在社会治理中影响力的日益增大，仅仅对他们开展培育孵化等服务项目已远远不够，更应在思想引领等教育培训方面发力，实现他们的价值重塑和自我造血功能。为此，在团济南市委的支持下，济南市团校主动作为，启动开展了针对青年社会组织思想引领的探索与实践。

工作之初，由于多方面原因，济南市团校对这部分群体根本不了解，他们想什么？他们喜欢什么？他们在干什么？

带着这些疑惑，济南市团校通过线上问卷、线下座谈等方式，围绕共青团引领青年社会组织的现状进行了调查研究。通过问卷，掌握了大量信息数据；通过座谈，了解了青年社会组织在教育培训方面的需求和建议。

研究发现，一方面，青年社会组织中党团组织建设、教育引领等情况不容乐观；另一方面，青年社会组织乐于参加团组织开展的党政政策、志愿服务等方面的教育培训，希望得到共青团组织的支持。

可是，如何面向这群思维活跃、求新求变的青年社会组织开展培训，成了摆在团校面前的又一道难题。

为解决这一难题，济南市团校多次集体讨论，认为应改变以往传统培训内容和培训模式，根据青年特点，科学设置培训内容，采取灵活多样的培训形式，实现青年“愿意来、坐得住、听得进”的效果。

在培训内容方面，以政治引领为基础，政策解读为重点，专业发展为补充，特别是以建党百年为契机，发挥资源优势，组建课程研发小组，研发红色经典赏析、红色家书分享、团歌带动唱等特色课程近10节，为开展青年社会组织教育培训提供了有力支撑。

与此同时，培训模式也一改过去“老师在讲台上讲、学员在下面听”的模式，采取高峰论坛、线上微课堂等形式，有效提高了青年参与积极性。

截至目前，济南市团校已培训新兴领域青年近1000人次，受到各青年社会组织和广大青年的欢迎，产生了良好的社会反响。

“服务青年社会组织的成长和发展是共青团的重要职责，作为党在青年工作领域特色鲜明的政治学校，下一步，济南市团校将围绕青年社会组织思想引领，进一步加强调查研究，深化课程研发，加大培训力度，真正发挥济南市团校平台高、联络广、师资优、培训强的优势，为我市青年社会组织的发展作出应有的贡献。”济南市团校校长宋洪庆说。（记者 邢婷）

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