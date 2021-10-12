原标题：高校教师当up主，让知识变得更加可爱

2018年，彼时82岁的中国科学院院士、同济大学教授汪品先随“深海勇士号”在南海3次深潜。一直致力于海洋知识科普的他，如今在互联网平台已成了“网红院士”“网红爷爷”。光明图片

复旦大学教授赵斌在实验室测试新购买的无人机，为此他特意拍了一条vlog发在网络上。光明图片

中国人民大学副教授蔡丹君在古代文学知识短视频摄制中。光明图片

山东财经大学副教授宋浩在《线性代数》的课堂上指导学生。光明图片

今年教师节前夕，中国科学院院士、同济大学海洋与地球科学学院教授汪品先在网络平台哔哩哔哩（B站）上的粉丝超过100万。在采访中，汪品先告诉记者，即使自己并不懂“一键三连”是什么意思，但他也很愿意跟网友们交流。在汪品先看来，网上对讲课的反馈是当场的、即时的，比如弹幕，“像下雪了，全是喝彩叫好，看见确实很激动，是像剧院那种反响”。

随着越来越多的高校教师走出象牙塔，在青少年聚集的网络平台面向公众开展知识普及和传播，高校教师成为up主（上传视频的人）日益受到关注。相关数据显示，在B站上，已有近千位老师up主，其中名师学者近300位，包括中科院院士、大学教授、青年教师、科研机构研究员等，覆盖近百个专业学科和大部分知名高校。

借助互联网平台的便利，名师课堂得以打破时间与空间的局限，也让专业知识走出传统大学体系。

1.迎接挑战 教学方法与时俱进

中国人民大学文学院副教授蔡丹君的工作台就在自家的阳台上。设备很简单，一张大书桌、可随时充当不同背景的两种颜色的窗帘、几盆绿植，架上三脚架相机就可以开始拍摄。

这几年，蔡丹君在课堂上发现一个越来越常见的现象：现在的孩子，想了解什么知识，首先就会想到去网上搜，而不是去书上查。“我开始的时候很纳闷，有位同学就告诉我，他们这代人，就是上着网长大的。我意识到，这一代人，他们的知识载体、获取知识的渠道，跟过去不一样了。时代在变，需要我们去正视，也要迎上去。”蔡丹君说。

还有人早就迎头赶上，山东财经大学数学与数量经济学院副教授宋浩拍摄教学视频的契机，可以回到大概8年前。当时有学生在校园里碰到他，因为《线性代数》很抽象，他们听不懂，所以来寻求帮助。“我就想如果能把我的课录制下来，给学生们分享，应该能帮助到他们。最早只用录音笔，后来使用二手的DV，再后来才购置高清和4K的摄像机，走上了数学视频创作的道路。我自己会录视频，会剪辑视频，会简单的特效处理，虽然最初的技术和设备都非常差，后来慢慢改进和提升技术与设备。敢于迎接挑战，所以开始在网上上传视频。”

复旦大学生命科学学院教授赵斌发布的《景观生态学》视频，是网上第一个关于景观生态学的完整课程。赵斌此前接触过各种不同的教学网站“至少不下十种，其中在教学实践中充分使用过的教学网站有三种”。但他认为，这些网站太强调教学本身，仍然是以教为中心，“只不过将传统教学内容通过视频来表达，希望能模拟出传统课堂教学的效果——这其实也是这些教学网站设计的初衷。新媒体时代的教学应该是一种全新的学习方式，应该超越而不是模拟传统课堂，充分发挥新媒体寓教于乐的特点，让学生主动参与到学习过程中。”

“一代有一代之学术，其实教学也是如此，教学的方法和形式也需要与时俱进。”蔡丹君举了吴小如先生在书里对当时社会变化感叹的例子，“吴先生去某地给别人上课，感叹风气之变。他们求学的时候，是‘只闻来学，不闻往教’。意思是，只有学生到老师这里来求学，没有听说过老师跑到学生那里去教。同样，我们这代人，是老师到课堂上来给我们讲课。而新一代的年轻人，老师在课堂上课，他们不满足，还要去网络上找课来听，他们对教学的期待变得更高了。在教学方式上，要用他们熟悉的、喜欢的方式，才能让他们爱上这个学科。”

蔡丹君真切地感受到，“在今天，教师需要站在学生的本位上去教学，而不再是自己想教什么教什么，需要去考虑学生的需求，引导他们的兴趣。以前在课堂上，同学们不敢发言，但是在网络就不一样了，他们会在我的视频下催更，会在私信中大胆提问。我通过这些信息，才知道他们心中最大的困惑是什么，然后才能有效地实现一个教师‘传道授业解惑’的责任和义务。”

2.知识普及 反哺课堂教学

“你不要搜索宋浩，你要搜索《线性代数》，第一个，就是我；你再搜索《微积分》，排名第一的，也是我。”在《高等数学》课程视频的开头，宋浩这么介绍自己。

宋浩的《高等数学》在网络平台上的播放量高达2800多万。“知识类的视频，是刚需，学生非常需要。《高等数学》《线性代数》《概率论与数理统计》《微积分》这些课程，大学一年级、二年级的学生都需要看，全国每年大概有2000万大学生，75%的学生需要学（文科历史法律艺术等专业不学），你说这些课程重不重要？”宋浩说。

“对有的学生来说，高等数学很难、很枯燥。通过我录的视频，能够给大家在学习数学上提供一些帮助，真真切切地影响到很多学生的学业。”宋浩觉得，“是挺有意义的一件事。”

在采访中，所有老师都认可的一点是，录制视频以来，对自己的要求越来越高，要“扎实”，要“对得起网友”，不能有“硬伤”。

“古典文学普及工作，一直都是中国古代文学学科的优良传统。文学普及是一个阵地，如果专业学者不发声，那这些错误的认知就会去影响我们的年轻人，后果是可怕的。”蔡丹君举例说，“网上流传的什么《江雪》是首藏头诗，藏的‘千万孤独’，《桃花源记》《红楼梦》是鬼故事等，这些错误知识很误导观众。”蔡丹君把知识普及作为自己的责任和义务。

汪品先极其看重知识普及的工作，“科学家要走出象牙塔，和群众打成一片，应该把科学研究和普及做无缝连接。科学家把科学研究讲出来群众也能听懂，说明自己融会贯通了。科学家应该向社会汇报，做了什么？做的事情有什么用？让整个社会都对科学感兴趣。科学普及与时俱进，采用新技术非常重要。现在短视频科普有许多原来达不到的效果，我很高兴我也在跟上。”

赵斌认为，知识是严谨的，而不仅是严肃的，知识的面孔可以变得很可爱。“生态学知识的门槛并不高，但其实误解不少，我做的一些有关生态学的视频，就是想消除这些误解。”而在面对知识碎片化问题时，赵斌认为，“我们在学习中，就应该将被动推送的碎片化知识，主动选择并缝合到我们自己的知识体系中，扩展自己的知识网络，并逐渐成为我们思维的一部分。学习知识应该为自己所用，而不是让自己去迁就知识。只有这样，我们才能充分利用海量知识，追求更高层次的个性化，提高并发挥我们认知世界的独特魅力。”

还有一些变化也在发生。对课堂的反哺，线上和线下的联动，是老师们正在做的尝试。这学期伊始，赵斌计划把课堂上的讨论放到线上来，“不同层次、不同专业的学生参与进来，各种想法、各种观点、各种角度，这种跨越时间和空间，跨专业、跨年龄的讨论，也许能更加激起学生的讨论热情。”“用学生喜欢的方式来展示我想传递的知识”是赵斌正在做的事情。

去年蔡丹君刚开始发视频时，讲螃蟹宴。她按照平常上课的方式来：同学们，我们今天要讲1234……导语就占了2分钟，许多同学就在弹幕里说：原来，我刚才听了个寂寞。蔡丹君收到这些反馈，就试着用更简练、更浓缩的语言做课程开头。“如果视频点击量在5万以上，那意味着可以坐满一个鸟巢，那是巨大的教室。而这会促进你听到学生的声音，也才会去改变自己。在网上收获的很多经验，还有‘云学生’们的反馈，最后也反哺了我的课堂教学。这几年，我在课堂教学上的诸多尝试和努力，也收到了很好的效果。”蔡丹君说。

3.精神食粮 传递正能量

来听宋浩讲课的一部分学生是被宋浩的“段子”吸引来的，学生们常常戏谑说，要在段子里找知识点。

但宋浩不以为意。“我不仅仅是一个视频up主，也是一名党员。在传授知识的同时，也在传递正能量。我会分享我本科硕士博士求学的经历，让学生们知道学习的价值和求学的乐趣。我也会分享我工作后的感悟，让学生们知道知识的力量，以及如何像我一样从一个农村娃，一步一步通过求学改变命运，实现自己的价值。”

“我是数学老师，我擅长的就是讲数学，那我就充分发挥我的特长。我通过8年的努力和亲身实践，把自己的‘数学课’带给了全国的大学生，让学生们喜欢上数学课。今后我还会录制高中数学视频、初中数学视频、小学数学视频，解决全国学生学习数学的难题。虽然我是个‘小’数学老师，但并不会妨碍我做‘大’事情。”宋浩说。

在课程讲授的同时，赵斌会选择一些看起来艰涩的论文进行讲解，“我并不是针对SCI论文来讲授，我讲的是高级科普杂志（Nature和Science，PNAS）的文章。”这样做意义在哪里？“许多大学生觉得这些杂志很牛，但自己并没有真正看过，我逐字逐句地翻译，就是想让大家看看，最牛的杂志其实也会谈非常普通的话题，但谈论的角度和创意总是让人觉得很新颖。我的目的是，将科学研究和科研写作拉下神坛，同时也会表达我自己的看法。也就是说，借用这些杂志，表达我自己想表达的内容，做有深度、有力度、有温度的作品。”赵斌说。

“我做视频，主要是为了建议大家少看视频、多读书。”这是蔡丹君常常挂在嘴边的一句话。“我现在录制视频，是希望通过年轻人喜欢的这种形式来延续前辈的文学普及工作，用他们熟悉且健康的网络语言来讲授，期待的是让青少年学生、初学者，更容易理解知识点，喜欢这个学科。不但让他们知道古代文学是好玩的、不枯燥的，还要让他们觉得古代文学是跟现代社会的‘我’相关的，对‘我’有激励、有启发、有安慰。我们赶上了一个民族复兴的伟大时代，我们应该给这个时代的年轻人健康的、优质的精神食粮。”

“老师不是只教知识，每一个知识里面都有自己的立场，有自己的价值判断，我们要精准地传达出去。在做古典文学普及和教育的时候，恰恰就是要把重心放在思想和价值观上。”蔡丹君最后说。（记者 杨飒）

(责编：温璐、薄晨棣)