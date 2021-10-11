原标题：超四成职业院校学生倾向于选择灵活自由的职业

毕业前3个月，北京青年政治学院英语专业的陈彦章和朋友合伙创业，开了一家人力资源的公司，刚起步不久，公司运营遇到了困难，短视频推广和百度推广引流受阻，吸引不到客源，创业失败。父母建议他毕业后进入国企工作，但他觉得那种日子“太过平淡，索然无味，接受不了。”

因为“有一颗不甘平凡的心”，陈彦章想一直迎着风口去跑，“这样是最快的”。20岁出头，他喜欢接触社交，喜欢接触不同的人和不同的事情。相比80后、70后在一个岗位上做了几十年的日子，“太苦了”，他接受不了这样慢慢熬的生活。他入职了一家企业，打算做一个缓冲期，等自己准备好了，“还是要出去创业”。

近日，《中国青年报》教育科学部向全国职业院校学生发放调查问卷，调研职业院校学生的就业意向。共收到有效问卷26596份。追求工作的自由度成为00后职业院校学生的新要求。根据问卷显示，45.21%的受访职业院校学生希望倾向于选择灵活自由的职业，44.36%的受访职业院校学生会因为工作很自由而选择该工作。

追求自由工作之中，学生的就业心态也“飘起来”。陕西工业职业技术学院就业处、校企合作处负责人卢文澈曾去一家单位回访，临走前，老板告诉他，从学校里招聘的一个孩子技术不错，学习能力很强。但没过多久，老板打来电话说这小孩离职了。卢文澈询问这个学生离职的原因，学生告诉他，“心情不好”，他继续追问是不是想家了。学生说，就是心情不好想离职了。卢文澈发现，现在的学生“没有沉下心来去钻研的这个心气儿了，整体感觉到学生在就业时心态很浮躁。”

还有一个毕业生私下跟他聊天，抱怨自己在企业工作薪酬低，每天都是在流水线上做一些重复性的劳动，“玩不了手机”。干了3年后，“崇尚自由”的学生辞职，因为自己爱养猫，便去当地开了一家猫舍。“现在00后的就业观念确确实实发生了变化，他们可选择的空间太大了。”卢文澈说道。

如今，我国共有职业学校1.13万所，在校生3088万人，已经建成世界规模最大的职业教育体系。但据浙江工业大学教育科学与技术学院刘晓、钱鉴楠的调研发现，从结构看，“十三五”期间，我国新增高技能人才1000万人，但高技能人才仅占技能人才总量的28%，这个数据与发达国家相比，仍然存在较大差距。从产业工人队伍质量看，《2020中国制造强国发展指数报告》显示我国制造业全员劳动生产率为30948.41美元/人，仅为美国的1/5，日本的1/3，德国的1/3。“在当前的新竞争格局中，优化结构、提升质量效益仍旧是我国产业工人队伍建设的短板弱项。”

要让职业院校学生沉下心来磨炼技能，成为高技能水平人才。卢文澈建议，得吸引职业院校毕业生自主选择制造行业就业，一方面要加强劳动精神教育，把就业教育纳入思政教育的体系之中，从思想引领上让学生有吃苦精神、奋斗精神。

另一方面企业要提高岗位酬劳，做好企业文化教育。卢文澈认为，“学生从工作中不仅是获得了物质上的收获，同时在精神上也要获得极大的满足。”

几年前一个场景让卢文澈印象深刻：他曾去陕西一家航空航天企业调研，那里十分之一的技术一线员工都来源于他所在的学校，几乎没有学生就业后选择离职。谈起工作中的细节，他发现，在那里工作的学生会自豪地提到：自己生产的零部件也跟着火箭上了天，神州载人飞船也有自己的一份付出，“他们内心有极高的职业成就感，就愿意踏实钻研技能技术。”(见习记者 杨洁)

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