图为九寨沟诺日朗瀑布美景。

于 宁摄

图为2021年“十一”黄金周期间，络绎不绝的游客来到九寨沟景区观光。

梁 枫摄

近日，第七届中国（四川）国际旅游投资大会开幕式暨九寨沟景区全域恢复开放仪式在阿坝藏族羌族自治州九寨沟县举行。88个重大文化和旅游投资项目集中签约，分场内外同步进行，签约总金额达1336亿元。

2017年8月8日，九寨沟县发生7.0级地震，诺日朗瀑布、五花海、熊猫海等多个九寨沟景区著名景点遭到破坏。2019年底，经过两年重建，九寨沟景区恢复至震前85%开放面积。但因基础设施受损严重，多个景点仍需继续重建，一直未对游客开放。此次全域恢复开放意味着九寨沟景区震后恢复重建全面完成。

据了解，在9月28日九寨沟景区恢复全域开放后的首个“十一”黄金周，九寨沟景区迎来16.8万游客，10月2日、3日、4日客流量均达到景区单日最大承载量4.1万人次。景区按照“精心组织、周密安排、责任落实、统筹协调”的总体要求，严格落实责任，细化接待方案，各部门加强协作配合，取得了全面开放后首个黄金周接待任务“圆满成功”，充分彰显了“安全、和谐、有序、高效”的九寨沟旅游形象。（唐国芳）

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