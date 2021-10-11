潘琦

远处青山托起一轮亮晶晶的月亮，洁白的月光洒落在古老的青砖绿瓦上，这连绵不绝的山岳，这古老的小镇，在月光下，罩上了一层神秘的薄纱，以一种神奇的魅力，吸引着我们。

我来广西贺州黄姚古镇的次数已数不清了，夜间游览却是第一次。断黑，华灯齐明，窄窄街道，游客络绎不绝，街巷两边的楼房披着彩灯，亮晶晶的古镇像是天街落尘寰，美到言语失色的地步。商店铺面门都敞开着，游客们不顾劳累地串店走巷购物……我们顺着石板路往街巷深处走，只想看看古镇的夜景。南方的月夜，美丽、明朗而又深沉，宛如安谧的梦境。

月光下，我见不远处有人在凉亭的石条上坐着聊天，都是镇上一些老人。古镇人喜欢夜间乘凉，谈天说地。老人们见我们，热情地打起招呼。

“老人家，我们是外地来旅游的，想知道这黄姚镇是怎么来的？”我每到一地都喜欢打听其地名的来历。

一位戴眼镜的老人，不假思索地接过话题。他说，黄姚最早发祥在宋代开宝年间，当时这里方圆数十里都荒无人烟，只在如今的中兴街龙利寨，有姓黄和姓姚的两户人家居住。宋代皇祜年间狄青南征，宋将杨文广部到昭平，部队驻扎黄姚，因不知此地名称，访问当地土著，得知黄、姚姓居多，便把这里叫做“黄姚”。后经历代扩建成了个圩镇，叫“黄姚镇”，地名沿用至今。

黄姚古镇最兴盛时有200多户，4000多人。聪明的客家人纷纷从外地迁入，开垦荒地，植树造林，建房造屋，经商置业，同时带来先进的生产技术。当年，古镇的商店铺面有200多个，布行、铁匠铺、金银店上百家，仅豆豉作坊就有30多家。商货土产远销到东南亚。黄姚成了当时桂东、粤西地区最为繁华的商业和文化中心，商家老板、文人墨客纷至沓来。老人们在叙说时，都带着几分得意，几分自豪。我想，这些老人才是姚黄古镇最好的解说员。

在一条僻静的街巷，我们走进一家灯火通明的老宅，一位衣着整洁时髦的女主人迎上前来。她热情地问我们是否要住宿。我说只是想进屋参观一下。她满面笑容地说，没关系，楼上楼下都可以看看！她领我们直登四楼的凉台，她说，这是新建的观景台，住宿的客人可以在这里喝茶、聊天、赏月，看古镇全景。

“老板娘，听口音您不是本地人吧？”我问道。“我是福建厦门人，在黄姚住了十多年了！”“怎么想起到黄姚古镇来呢？”“这地方山清水秀，环境安静，还是长寿之乡，慕名而来的。”她告诉我们，十多年前和丈夫一起到黄姚旅游，觉得这地方不错，适合养老，便租了这栋老屋，原先己很破旧，他们花钱修旧如旧，内部装修了一下。现在夫妻俩住一楼，其他三层当客栈供游客住宿，收入可供每年房子的租金。他们在黄姚生活得安逸开心。

我伫立凉台上，极目望去，黄姚璀璨的夜色尽收眼底，月光下一片灯火辉煌。站在旁边的景区管委会主任指着远处说，那灯火通明处便是黄姚新区，那里将打造一个融古镇文化与现代文明为一体的文化旅游景区。热情的他要我们一定去看看新引进的丝织品名牌门店。我们踏着清辉，漫步前往。这是一栋三层楼的商店，店里陈列着旗袍、丝巾、丝包等中式丝织品。据史料记载，黄姚古镇当年丝织业发达，当时织布、染布作坊有20多家。这里既是丝绸的生产地，又是丝绸的贸易中心，丝绸品远销东南亚，是粤桂连通海上丝绸之路的驿站之一。

在返回住地的路上，我们途经古镇的东门楼。凭着门楼内的灯光，我被楼内的一副对联吸引住了：“明月照山间月移山影行人往，清风飘云际风送云踪去复来。”

这联写的是古镇的美景，风清月明，山清水秀，犹如人间仙境。不仅生活在这山水之间的黄姚人惬意舒适，悠悠自得，即使是清风、行云也不愿离去，依恋不舍。在古镇住了两三天，深有同感。

夜深了，踱步回住地路上的时候，我偶一抬头，月亮依然明晃晃的，发着白金一样的光辉，静静地、几乎不为人察觉地嵌在蓝色的天空！在别处我从来没见到这样清新娴静的景致，亮若白金的月华，美丽飘逸的月景。真为它的意境倾倒！

我久久地在月下徘徊，久久不忍离去。

(责编：李依环、熊旭)