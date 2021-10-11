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培养孩子从小热爱劳动的习惯

本报记者 刘新吾
2021年10月11日08:19 | 来源：人民网－人民日报海外版
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骄阳似火，热气笼罩田地，李莉拨开一株玉米秆，掰下玉米棒，扔进背篓，动作越来越熟练。她用手背抹去脸上的汗珠，继续掰下一个。

李莉是重庆市丰都县一名高中生，假期，她离开城市“安逸”的生活，来到包鸾镇包鸾村参加劳动，帮助姨外婆收玉米。

李莉越来越热爱劳动，离不开家庭的熏陶。从小，父母就告诉她劳动最光荣，鼓励她在家做做家务。这次回农村参加劳动，父母也很支持。“希望能磨炼一下她的意志，让她更加懂得劳动不容易。”李莉的母亲说。

通过劳动，李莉更加懂得劳动的滋味。“以前，常听爸妈说‘劳动最光荣’，总感觉隔了一层，现在终于体会到了，收获的感觉真踏实！”李莉表示，农民生活很辛苦，常常抢抓农时，收完这块地又立马奔赴下一块地。但通过劳动收获果实，感到充足而快乐。

培养学生劳动习惯，既要家长鼓励，更需学校引导。近年来，丰都县强化劳动教育，改革劳动教育评价，通过学校、家庭、社区“三方共评”，将其与学生评先选优挂钩。还编印具有地域特色、劳技特点的校本教材10余套，鼓励学生参与劳动，在劳动中传承劳动精神。

在丰都县实验小学，每个孩子都有一本“学生素质报告册”，上面记录着暑期里志愿实践、家务劳动、学工学农等一系列劳动过程和效果评价，不少学生学习包饺子、动手叠被子、制作手工艺品。

“弘扬劳动精神，要从娃娃抓起，引导他们系好人生第一粒扣子。”丰都县教委主任王筱军表示，青少年作为社会主义接班人，必须经常参加劳动。只有在劳动中树立劳动光荣的观念，传承劳动精神，才能用双手创造美好生活，为社会做贡献。

(责编：李依环、熊旭)

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