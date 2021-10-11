本报记者 葛孟超 赵展慧

数据来源：财政部

助力学子成长成才、加速文化事业发展壮大、帮助居民圆安居梦……近年来，金融业持续回归本源，以多种方式助力社会事业发展，多层次、广覆盖的普惠金融服务，照亮了千家万户的好日子。从今天起，本版推出“为民生事业注入金融‘暖流’”系列报道，多角度讲述金融业改革创新、改善民生的生动故事，展现普惠金融在推动高质量发展、创造高品质生活方面的新探索、新成效。

——编 者

9月1日召开的国务院常务会议决定，进一步完善国家助学贷款政策，自今年秋季学期起提高贷款额度，将本专科生每生每年最高贷款额度由8000元提高至12000元，研究生由12000元提高至16000元。作为针对家庭经济困难大学生的重要资助政策，国家助学贷款是我国普通高校学生获得资助的重要渠道。我国助学金融体系发展情况如何？怎样更好满足大学生就学期间的合理资金需求？记者采访了相关部门、业内人士和有关专家。

利率较低、还款期限较长，国家助学贷款支持家庭经济困难大学生顺利完成学业

“感谢国家助学贷款为我照亮了人生前行的道路！”央金是一名来自西藏日喀则市萨迦县吉定镇冲达村的藏族学生。冲达村海拔超过4000米，自然条件较为恶劣。央金从小刻苦勤奋、成绩优异，一直是村里孩子们的榜样。

2020年，央金以优异的成绩考入吉林大学。在拿到录取通知书的那一刻，她感到既兴奋又忐忑。“我家里一共9口人，父母没有固定的收入来源，每年的学费和生活费对我们来说是一笔不小的开支。”央金说。

央金一家的困难被中学老师看在眼里，在当地教育局资助中心老师的指导和帮助下，央金成功申请到了国家开发银行生源地助学贷款，顺利迈进了期盼已久的大学校园。“这笔贷款不需要抵押或者担保，在读期间我也不需要还款。”央金说。

目前，在高等教育阶段，我国已经构建起政府主导、学校和社会积极参与的“奖、贷、助、勤、补、免”全方位学生资助体系。其中的“贷”，主要是指国家助学贷款。国家助学贷款面向像央金这样的家庭经济困难大学生，主要用于支付他们在读期间所需的学费、住宿费等。

“国家助学贷款一般分为生源地信用助学贷款和校园地国家助学贷款，大学生可以自主选择办理贷款的地点。”中国社科院财经战略研究院教授钟春平介绍，以国家开发银行生源地信用助学贷款为例，学生可以在新学期开始前，向家庭所在县（市、区）的学生资助管理中心提出贷款申请，县级学生资助管理中心负责对学生提交的申请进行资格初审，金融机构负责最终审批并发放贷款。

如果学生已经来到校园，同样可以申请贷款。“新学年开学后，学生可以通过高校向银行提出校园地国家助学贷款申请。”钟春平说，国家助学贷款的申请材料并不复杂，学生提供身份证、户口本、家庭经济困难学生认定申请表等资料即可。目前，国家开发银行助学贷款合同电子化率达到98.7%，办贷时间只需3至5分钟。

据了解，国家助学贷款的设立最早可以追溯到1999年，此后的20多年间经历过多次调整和完善，贷款范围、贷款对象等不断扩大。截至目前，国家助学贷款已累计发放3000多亿元，共资助1500多万名家庭经济困难学生。其中，2020年发放378亿元，资助学生506万人次。2010年以来，发放金额年均增长12.7%。

在利率和还款期限方面，国家助学贷款与房贷、消费贷等商业贷款有很大区别。“按照规定，国家助学贷款的利率为同期同档次贷款市场报价利率下浮30个基点，远低于各类商业贷款的利率。而且在校期间，学生的贷款利息全部由财政补贴，学生本人不需要偿还利息和本金。”钟春平说。

“在还款期限上，国家助学贷款的还款期限较长，一般为学制加15年，最长可以达到22年。”钟春平介绍，为了尽量减轻学生的还款压力，国家还设置了学生毕业后归还本金的宽限期，最长为5年。在此期间，学生只需要偿还利息，不需要偿还本金。

不断加大支持力度，建立更完善的助学金融体系

设立国家助学贷款，就是要从制度上保障每一个学生不因家庭经济困难而失学。“国家助学贷款作为一项惠及广大人民群众的民生工程，设立的本意不是为了赢利，而是帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，阻断贫困的代际传递，助推教育公平发展和质量提升。”财政部部长助理欧文汉在近日举行的国务院政策例行吹风会上表示。

随着经济社会发展，国家助学贷款政策也需要调整完善。欧文汉解释，近年来，随着经济社会发展和物价水平变化，以及教学方式的改革，部分高校适当调整了学费和住宿费标准，大学生的基本生活费用有所提高，部分学生贷款需求较为迫切。

“此次国家将本专科生、研究生每生每年的最高贷款额度提高4000元，是综合考虑学生贷款需求等因素做出的决定，目的在于进一步减轻学生的经济压力，更好解决他们的后顾之忧。”钟春平说。

除了国家助学贷款以外，在我国的助学金融体系中，商业助学贷款也是重要的组成部分。“受资金规模和适用范围所限，政策性的助学贷款难以覆盖所有的助学金融需求。”钟春平介绍，从贷款额度上看，商业助学贷款的最高额度不超过学生在校年限内所在学校的学费、住宿费和基本生活费。从利率上看，商业助学贷款利率要高于国家助学贷款利率，但仍明显低于房贷、消费贷等商业贷款利率。

商业助学贷款有助于扩大助学贷款的覆盖面。2020年，学生小齐通过自身的努力考上了福建农业职业技术学院，成为全家人的骄傲。不过，受到新冠肺炎疫情影响，小齐一家辛苦劳作生产的蜂蜜出现滞销，学费一下子没了着落。

“我们家通过金融机构申请了3万元的商业助学贷款，这笔钱可以用来支付我的学费和部分生活费，每个月的利息不到200元，在校期间我自己通过勤工俭学可以偿还这些利息。”小齐说。

据悉，2008年，原银监会制定发布了《商业助学贷款管理办法》，旨在引导更多金融和社会资本配置到教育事业，完善政策性与商业性相配合的助学金融体系。不过，记者采访中发现，在不少银行，商业助学贷款业务发展不快。

“从银行角度来看，从事商业助学贷款业务需要投入较大的成本和精力，却面临收益较低、风险较高等问题，因此银行参与的积极性不高。”一位在某大型商业银行从事助学贷款业务的人士告诉记者。

“近年来，我国助学金融体系的运行取得了良好成效。”钟春平说，但与部分发达国家相比，我国商业助学贷款发展相对较为缓慢，那些家庭经济较为困难、但不符合国家助学贷款申请条件学生的金融需求，也需要得到满足。作为助学金融体系的一部分，商业助学贷款可以成为国家助学贷款的有效补充。

完善大学生资助政策，帮助学生求学成才

无论是国家助学贷款还是商业助学贷款，本质上都是通过金融手段为大学生提供资金支持。这从一个侧面反映出，大学生在学习生活、实习工作等方面存在合理的资金需求。在实践中，这些资金需求如何得到更好满足？

——助学贷款政策应更加精准灵活。

此次国家助学贷款政策的调整中，除了最高贷款额度提高以外，还有一点变化引人注目，那就是贷款使用范围的扩大。政策明确，自今年秋季学期起，国家助学贷款优先用于支付借款学生在校期间学费和住宿费，超出部分可用于支付日常生活费。

对此，钟春平表示，贷款额度提高后，学生交完学费和住宿费，应该会有部分剩余额度，政策明确这部分额度可用于支付日常生活费。这是一次符合实际的政策调整，让助学贷款政策更加精准灵活。

——提高金融机构开展助学贷款业务的积极性。

专家表示，从机制层面来看，国家可以考虑优化、出台更多的激励措施，引导银行等金融机构更多参与助学贷款业务。

金融机构的实践已经取得成效。例如，华安保险创新开发出国家助学贷款信用保险，由保险公司承接银行贷款风险并进行管理。再如，兴业消费金融面向大学生家庭推出了高等教育贷款产品，在校期间及毕业后5年内大学生家庭只需归还贷款利息。自2020年6月实施以来，已有超过2.5万户大学生家庭享受了该金融服务。

——完善和落实大学生资助相关政策。

数据显示，2020年，全国各项高等教育学生资助政策共资助学生3678万人次，资助资金1244亿元。其中，除了银行发放的助学贷款以外，财政资金、高校和社会资助资金均有较大投入。家庭经济困难学生入学前可以申请新生入学资助，入学时可以申请国家助学贷款，入学后可以享受国家助学金，参与勤工助学等，成绩优秀的还可以获得国家奖学金或励志奖学金。

欧文汉表示，下一步，将继续根据学生资助工作实际情况，不断完善高等教育阶段学生资助政策体系，更好解决家庭经济困难学生的后顾之忧，帮助他们顺利入学、安心求学、学有所成。

《 人民日报 》（ 2021年10月11日 18 版）

(责编：李依环、熊旭)