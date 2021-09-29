人民网北京9月29日电 （记者孙竞）国庆将至，为继续做好“双减”工作，防止学科类培训违规开班开课，保障广大中小学生休息权利，使其度过充实快乐的假期，教育部校外教育培训监管司今天特别发布提醒。

根据《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训。

提醒中指出，各地教育行政部门要强化校外培训监管不松懈，充分利用地方网格化综治体系全面开展线上线下明查暗访，坚决防止违规开展中小学生学科类培训，严厉打击学科类培训转入“地下”或以“家政服务”“众筹私教”等名义进行“一对一”“一对多”等隐形变异培训，严肃查处培训机构违规收费、虚假宣传、价格欺诈等问题。

校外培训机构要立足行业规范发展，严格落实法律和政策要求，强化规范自律，不在假期违规开展中小学生学科类培训，积极配合相关部门管理，主动接受社会监督，杜绝违法违规行为。

提醒中建议，广大家长要树立科学教育观、成才观，积极承担起家庭教育责任，结合家庭实际，合理安排假日生活；要增强亲子互动，多陪孩子参加与党史学习、国庆纪念、劳动教育等有关的参观、实践活动，培养兴趣、开拓视野，促进孩子身心健康和全面发展。要主动了解国家或当地有关部门政策要求、情况通报、消费提醒等，不盲目跟风报班，避免出现退费难等问题，损害自身利益。

教育部呼吁，社会各界共同营造推进“双减”的良好氛围。爱国主义教育基地、社会实践基地、博物馆、展览馆、少年宫、青少年活动中心等各类场所，要创造条件，积极主动为广大中小学生提供丰富多彩的公益活动和优质资源，共同呵护孩子们全面发展、健康成长。

(责编：李依环、秦华)