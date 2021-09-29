人民网北京9月29日电 （记者何淼）改革创新是时代发展的强劲动力，更是教育发展的时代主题。加强创新教育，是加快教育现代化、建设教育强国的重要路径。《中国教育现代化2035》划定的“十大战略任务”中，“创新”成为撬动教育转型的有力支点。

为创新教育发展，探索具有中国特色的教育创新之路，由北京市海淀区教育科学研究院、中国实学研究会、中国文化书院、中华孔子学会、中华书局联合主办的“书院传承与教育改革创新高峰论坛暨第七届全国书院高峰论坛”于9月28日至29日在敬德书院举办。

在敬德书院成立七周年之际，北京大学教授、中国文化书院院长王守常，清华大学教授谢维和，中共中央党校教授、中国实学研究会会长王杰，海淀区教委副主任吴谨等数十位专家、嘉宾齐聚北京鹫峰南麓，围绕“古代教育思想与当代教师发展”“书院文化传承与创新人才培养”“中华经典重诠与传统文化教育”等议题阐幽发微，其中诸多充满理趣而不乏务实性的观点，为当前的教育改革与实践创新提供了有益的参考。

书院在历史上曾经对中华文化传承、学术创新发挥过重大的作用。北京市海淀区教育科研研究院院长吴颖惠表示：“希望书院能成为传统文化的传播之地、生成之地。”

同济大学教授刘强指出，“从孔子的私学到唐宋以后的书院和私塾，作为官学的有效补充，积累了丰富的教育经验和育人智慧，值得今天的我们吸取和借鉴。”

谢维和以“时间：中国与文化传统的重要内涵”为主题进行分享。他认为，时间是中国教育传统文化中非常重要的概念，优秀的教育传统文化尤其是关于时间方面丰富的内涵和理论，都可以给予当下学校教育管理的时间约束、课后的托管、教学时间的安排、课程体系的时间等很好的启示。

“我很喜欢中国古代的书院教育教学方式，其中一点就是那些老师特别爱他们的学生，对学生的关怀无微不至。”北京一零一中学副校长程翔表示，当下教师在处理师生关系时首要的就是要坚守自己的职业道德，多向先贤学习。

据了解，作为敬德书院的秋季论坛，本次会议除专家主题演讲之外，另设有“书院文化传承”“教育实践创新”“六经重诠与国学教育”三个分组论坛，线上线下共有近6万人次参会，让与会者近距离体验了书院讲学的文化魅力。

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