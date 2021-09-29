原标题：中国“网文”创作日趋精品化提升影响力

新华社杭州9月28日电 “我经常在反思，是否愿意把我写的故事拿给我的孩子看，以此坚守创作底线，我也希望大家都要珍惜现在网络文学发展的大好时代。”在2021中国国际网络文学周上，笔名“会说话的肘子”的河南网络文学作家任禾说，网络作家要迎接成千上万读者的审视，承载起自己的使命。

由中国作家协会和浙江省人民政府主办的2021中国国际网络文学周系列活动26至29日在浙江省桐乡市乌镇和温州市举行。记者从会上获悉，中国网络文学累计有约2800万部作品，日均更新字数逾1.5亿，读者达4.67亿人。近年来，在中国作协等有关单位的引导下，网络文学创作的主流化、精品化趋势更加明显，现实题材作品占比进一步提高。

河北省网络作协副主席何常在之前是杂志撰稿人，改行网络写作后一度迷茫，后来选择了现实主义的创作方式。“高铁、快递、互联网、航天、航海、生物制药，无数的故事在时代的大潮中奔涌，无数的小人物折射出时代光芒，这些都值得认真书写。”何常在说。

全国作协主席团委员、全国政协委员唐家三少今年完成了两部现实题材作品《冰雪恋熊猫》和《画说京脊》，前者聚焦冰雪运动，后者关注北京中轴线保护。同时也在续写成名作《斗罗大陆》的他表示，网络作家要关注现实，没有真情实感，同样写不好虚构的世界。

浙江省政协委员、浙江省网络作协副主席管平潮以仙侠题材闻名，而他本人是中国科学技术大学毕业的“理工男”。他今年完成了讲述网络工作的作品《天下网安：缚苍龙》，接下来还将以一位先进人物为原型创作一部小说。“我们身边有许多感人的故事和人物，值得作家用心用情去书写。”管平潮说。

记者从中国作协获悉，目前全国各文学网站的签约作者有约60万人，职业作者数以万计，已有一万多人加入了省级以上的作协和网络作协，创作主力是“90后”。目前，18个省（自治区、直辖市）成立了网络作家协会，全国各级网络文学组织有过百家。（记者冯源、王思远）

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