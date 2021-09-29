原标题：18部（篇）作品获第十一届全国优秀儿童文学奖

新华社北京9月28日电 第十一届全国优秀儿童文学奖颁奖典礼28日晚在中国现代文学馆举行，《驯鹿六季》《上学谣》等18部（篇）作品获奖。记者了解到，本届获奖作品题材丰富，风格多样，体现出我国儿童文学创作蓬勃发展的态势。

据介绍，本届获奖的18部（篇）作品是评委会在充分阅读和讨论的基础上，经过五轮投票从636部（篇）参评作品中评选产生。这些获奖作品包括小说7部、童话4部、幼儿文学2部、科幻文学2部，诗歌1部、散文1部、青年作者短篇佳作1篇。获奖作品大多聚焦于新时代新生活新气象，写出了新时代少年儿童日新月异的生活面貌和积极进取的精神状态，展现出作家们在艺术上的探索与创新，体现着新时代儿童文学创作的生机与活力。

中国作协党组书记、副主席张宏森表示，这些获奖作品对促进中国儿童文学的高质量发展将产生重要的引导作用，对丰富少年儿童的文化生活、提升儿童文学的社会声誉将产生积极的推动作用。

据悉，自1986年设立的全国优秀儿童文学奖是中国作协主办的国家级文学奖，是我国儿童文学创作的最高荣誉。（记者王思北）

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